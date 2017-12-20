Bebek araç gereçleri arasında en temel ihtiyaçlardan olan bebek ana kucağı bebeğin taşınmasını kolaylaştıran ve sık sık uyuklayan miniğin konforunu sağlayan bir gereçtir. Fiyat açısından birçok farklılık gösteren bebek ana kucağı çeşitleri, maddi açıdan bütçenize göre seçeceğiniz alternatifler içermektedir. Bu yüzden ürünleri her zaman uygun fiyatlarla bulmanız mümkündür.

Bebek Ana Kucağı Kaç Yaşa Kadar Kullanılır?

1 yaşından sonra pek tercih edilmeyen bebek ana kucağı çeşitleri bebek ayaklanmaya ve hareketlenmesi artmaya başladığı zaman kullanılmaz. Bu yüzden çok pahalı ürünler almak yerine daha ekonomik olan ürünleri tercih etmek mümkün olmaktadır. Bebek ana kucağı çoğu zaman ilk 6 sonrası tercih edilmez.

Bebek Ana Kucağı Fiyatları

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