Panama'da 5,4 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması'nın (USGS) Pazartesi günü bildirdiğine göre, Panama'yı Karayip adası Nargana'dan yaklaşık 37 mil (59 km) uzakta 5,4 büyüklüğünde büyük bir deprem vurdu.

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Panama'da 5,4 büyüklüğünde deprem
Panama'da 5,4 büyüklüğünde deprem Harun Baskan Tarih: 2023-08-29 Saat: 12:17:36
Güncelleme : 2023-08-29 12:17:36Bu içerik 20 kez okundu.
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Dernek, ülkenin başkenti Panama Şehri'nde kısa süreliğine sarsıntı yaşandığını iddia ediyor.

Orta Amerika ülkesinin IGC Jeoloji Enstitüsü, büyüklüğü 6,2 olarak tahmin edilen bir ön değerlendirme yayınladı. Hemen herhangi bir hasar bildirilmedi.

Bugün erken saatlerde USGS, eski adı Twitter olan X'te Salı günü Doğu Asya ülkesi Endonezya'nın Bali Denizi bölgesini 7,1 büyüklüğünde bir depremin salladığını duyurdu.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), depremin merkez üssünün Endonezya'nın Mataram kentinin 203 km (126 mil) kuzeyinde ve Dünya yüzeyinin 516 km (320,63 mil) altında çok derin olduğunu söyledi.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi'ne göre, deniz tabanının derinliklerinde meydana gelen depremin tsunamiye neden olması beklenmiyordu.

Endonezya Jeoloji Ofisi'ne göre, Bali ve Lombok'un kıyı kesimlerinde yerel saatle 04.00'ten hemen önce hissedilen depremi, 6.1 ve 6.5 büyüklüğünde iki deprem izledi.

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