Hindistan, 2023 ortasına kadar Çin'den 2,9 milyon daha fazla insana sahip olma yolunda ilerliyor

BM projeksiyonlarına göre, Güney Asya ülkesi, yıl ortasına kadar Çin'in 1.4257 milyarına karşı tahmini 1.4286 milyar insana sahip olacak. Nüfusbilimciler, nüfus verilerinin sınırlarının kesin bir tarih hesaplamayı imkansız hale getirdiğini söylüyor.

Çin, Birleşmiş Milletler nüfus verilerinin başladığı yıl olan en az 1950'den beri dünyanın en büyük nüfusuna sahip. Hem Çin hem de Hindistan'ın 1,4 milyardan fazla insanı var ve birlikte dünyadaki 8 milyar insanın üçte birinden fazlasını oluşturuyorlar.

Kısa bir süre önce, Hindistan'ın bu on yılın sonlarına kadar en kalabalık ülke olması beklenmiyordu. Ancak zamanlama , Çin'in doğurganlık oranındaki düşüş ve ailelerin daha az çocuk sahibi olması nedeniyle hızlandı .

Bugün, hükümetin yedi yıl önce tek çocuk politikasından geri adım atmasına rağmen, Çin durgun büyüme gösteren yaşlanan bir nüfusa sahip .

Buna karşılık, Hindistan çok daha genç bir nüfusa, daha yüksek bir doğurganlık oranına sahiptir ve son otuz yılda bebek ölümlerinde bir düşüş görmüştür.

Yine de, Dünya Bankası verilerine göre, ülkenin doğurganlık oranı, 1960'ta kadın başına beş doğumdan 2020'de ikinin biraz üzerine düşerek istikrarlı bir şekilde düşüyor.

Hindistan'ın devam eden büyümesinin muhtemelen sosyal ve ekonomik sonuçları olacaktır. BM'ye göre Hindistan, 254 milyon ile 15-24 yaş arası en fazla genç nüfusa sahip ülke.

Uzmanlar bunun, ülkedeki büyümeyi on yıllar boyunca hızlandırmaya yardımcı olabilecek genişleyen bir işgücü anlamına geldiğini umuyor. Ancak, Hindistan'da artan sayıda genç insan yeterince istihdam edilmezse, bunun aynı hızla demografik bir sorumluluk haline gelebileceği konusunda uyarıyorlar.