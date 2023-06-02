Trump'ın Ses Kaseti Sırrını Ortaya Koyuyor:

CNN'e göre federal savcılar, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra İran'a olası bir saldırı hakkında gizli bir Pentagon belgesi tuttuğunu kabul ettiği 2021'den bir ses kaydı elde etti .

Kayıt, Trump'ın gizli materyalleri elinde tuttuğunu anladığını ve bilgileri paylaşmak istediğini, ancak başkanlığından sonra belgelerin gizliliğini kaldırma konusundaki sınırlamaların farkında olduğunu gösteriyor. Kayıt, Trump'ın gizli belgeleri işlemesine ve 2020 başkanlık seçimlerini bozma girişimlerine yönelik soruşturmada önemli bir kanıt olarak görülüyor.

Trump'ın gizli belgeyi tartıştığı toplantının Temmuz 2021'de New Jersey'deki golf kulübünde gerçekleştiği bildirildi. Katılımcılar arasında, Trump'ın eski genelkurmay başkanı Mark Meadows'un ve hiçbirinin güvenlik izni olmayan diğer yardımcılarının otobiyografisi üzerinde çalışan kişiler de vardı. Trump, eski Genelkurmay Başkanı General Mark Milley tarafından İran'a saldırı planının ana hatlarını çizdiği iddia edilen dört sayfalık bir rapora atıfta bulundu. Ancak belge Milley tarafından hazırlanmadı.

Kaydın açığa çıkması, üçüncü başkanlık teklifini sürdüren Trump için yasal endişeleri artırıyor. Savcılar, federal büyük jüri önünde kayıt ve belge hakkında tanıkları sorguladı. Henüz herhangi bir suç duyurusunda bulunulmasa da soruşturmanın sona ermek üzere olduğu söyleniyor.

Trump ve avukatları, belgelerin gizliliğinin kaldırılmasıyla ilgili olarak farklı açıklamalar yaptılar, başlangıçta geçerli bir sınıflandırma kaldırma emri olduğunu iddia ettiler ve daha sonra materyallerin yanlışlıkla paketlendiğini veya otomatik olarak gizliliğinin kaldırıldığını belirttiler. Ancak, Trump'ın yasal olarak zorunlu kılınan gizliliği kaldırma sürecini izlediğine dair hiçbir kanıt yok.