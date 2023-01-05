Erdoğan'dan Putin'e Ukrayna-Rusya savaşı için tek taraflı ateşkes şart

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Perşembe günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaşta barışa yaklaşmak için tek taraflı bir ateşkese ihtiyaç olduğunu söyledi.

Erdoğan, telefon görüşmesinde, barış ve müzakere çağrılarının tek taraflı ateşkes ve adil çözüm vizyonuyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Muadiline, tahıl girişimi, esir takası ve Ukrayna'nın güneyindeki Zaporizhzhia nükleer santrali ile ilgili müzakerelerin şimdiye kadar meyve verdiğini yineledi.

Öte yandan Kremlin'e göre Putin "Batı'nın yıkıcı rolünü kabul etti, Kiev'e silah pompaladı, bilgi ve rehberlik sağladı".

Putin, Rusya'nın Ukrayna konusunda diyaloğa hazır olduğunu, ancak Kiev'in önceden duyurulan şartları yerine getirmesi ve "yeni bölgesel gerçekleri" dikkate alması gerektiğini söyledi.

Kremlin, ikilinin "Rusya'dan gıda ve gübre tedarikinin engellenmesinin kaldırılması" ve "Rus ihracatının önündeki tüm engellerin kaldırılması" gereğini görüştüğünü söyledi.

Rusya, Ekim ayında Karadeniz Filosuna düzenlenen bir insansız hava aracı saldırısının ardından anlaşmadan kısa süreliğine çekilmişti. Birkaç gün içinde Türkiye'nin arabuluculuğuyla yeniden anlaşmaya girdi, ancak yetkililer Rus ürünlerine getirilen kısıtlamalardan şikayet ettiler.

Putin geçen yıl Şubat ayında Ukrayna'ya asker gönderdi.

Erdoğan'ın aynı gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy ile Karadeniz tahıl koridoru ve gübre konusunu görüşmek üzere bir telefon görüşmesi yapması da planlandı.

Türkiye, savaşan ülkeler arasında esir takasını mümkün kılmıştı. Ayrıca, Türkiye'nin arabuluculuğu, Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna arasında, devam eden çatışmalar nedeniyle aylardır sıkışan tahılın serbest bırakılması için bazı Ukrayna limanlarının yeniden açılmasına yönelik İstanbul'da bir anlaşmanın imzalanmasında hayati önemde oldu. Bu gelişme, büyüyen bir küresel gıda krizine yanıt vermede çok önemli olmuştur.

Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı bir ateşkes sağlanması için çalışan en aktif ülkelerden biridir. Her iki savaşan tarafla iletişim kanallarını açık tutarak arabulucu rolünü üstlenmesi, Ukrayna krizinde çözüm ve barışa yönelik diplomatik çabalarda bir umut ışığı sağlıyor. Hem Rusya hem de Ukrayna ile dostane ilişkilere sahip benzersiz konumuyla Türkiye, savaşı sona erdirme çabasıyla geniş bir takdir topladı.

Çatışmanın başlangıcından bu yana Ankara, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteğin altını çizerek iki taraf arasında arabuluculuk yapmayı ve barış görüşmelerine ev sahipliği yapmayı teklif etti. Ankara, Moskova'yı tecrit etmeye yönelik uluslararası yaptırımlara karşı çıkarken, bazı Rus gemilerinin geçişini engellemek için boğazlarını da kapattı.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, 29 Mart'ta İstanbul'da barış görüşmeleri için bir araya geldi. Türkiye, Mart ayı başlarında Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını da Antalya'da ağırladı.