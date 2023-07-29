PUBG Mobile oyununu oynayan ve yeni bir telefon almak isteyenlerin son dönemlerde gözdesi olarak bilinen Tecno Spark 10 Pro telefonunun oyunda kaç FPS veriyor? sorularını cevapladık. Türkiye'de özellikle PUBG Mobile oyuncuları için Tecno Spark 10 Pro gibi gündemde olan ve aktif satış rakamları bulunan cihazlar hakkında FPS oranlarını öğrenebileceğiniz testler yapan içerik üreticileri bulunmamaktadır.

Tencent Games tarafından geliştirilen hem dünyada hemde ülkemizde hayatta kalma oyunu denildiği zaman ilk akla gelen PUBG Mobile oyunu hakkında oyuncuların cevaplarını aramalarına rağmen bulamadıkları çok fazla konular bulunmaktadır. Bunların başında ise yeni telefon alınmak istendiğinde o telefonun severek oynadıkları bu oyunu nasıl oynatabileceklerini öğrenmek? oluyor. Tecno Spark 10 Pro özelliklerine göz gezdirildiği zaman PUBG Mobile oyununda sorunsuz çalıştırabileceği ve yüksek FPS değerleri verebileceği gözlemlenmektedir. Yapılan testlerin sonucunda ortalama olarak 60 - 72 FPS değerlerine ulaşıldığı görülüyor. Bu sayede PUBG Mobile oyununu oynamak için Tecno Spark 10 Pro telefonu başlı, başına tercih edilmez lakin telefonun genel özelliklerini de beğendiyseniz PUBG Mobile oyununda da sizi üzmeyecek bir cihazdır. Burada verileceği iddia edilen FPS değerleri cihazda sadece PUBG Mobile oyununun şuanki versiyonunun düşük ayarlarıyla çalıştırılması sonucunda edinilmiştir. Aynı zamanda cihazın ısısının soğuk olduğu ve cihazda yorucu herhangi bir arka plan programının olmadığına da dikkat çekmek istiyoruz. Yani sizde sosyal medya platformunun bildirimleri, arka planda çalışan uygulamalar ve cihazın sıcak olacağını düşünerek bu verileri değerlendirebilirsiniz.

PUBG MOBİLE TECNO SPARK 10 PRO KAÇ FPS VERİYOR?

PUBG Mobile oyunu, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de popüler bir oyundur. Oyunu oynayan oyuncular, yeni bir telefon almak istediklerinde hem oyunda yüksek performans almak hem de diğer oyunlarda yüksek FPS değerleri elde etmek istedikleri için telefonların performansları hakkında araştırmalar yapmaktadırlar. Bu kapsamda, Tecno Spark 10 Pro telefonunun PUBG Mobile oyununda kaç FPS verdiği konusu da merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Ülkemizde Tecno Spark 10 Pro gibi cihazlar hakkında FPS oranlarını öğrenebileceğiniz testler yapan içerik üreticileri bulunmamaktadır. Bu nedenle, oyuncuların oyun performansları hakkında bilgi edinmek için farklı kaynaklardan yararlanmaları gerekmektedir. Tecno Spark 10 Pro özelliklerine bakıldığında, oyuncuların PUBG Mobile oyununu sorunsuz bir şekilde çalıştırabilecekleri ve yüksek FPS değerleri elde edebilecekleri görülmektedir.

Yapılan testlerin sonucunda, Tecno Spark 10 Pro telefonunun PUBG Mobile oyununda ortalama olarak 60-72 FPS değerleri verdiği görülmektedir. Ancak, bu FPS değerleri, oyunun düşük ayarlarda çalıştırıldığı durumlarda elde edilmiştir. Ayrıca, telefonun soğuk olduğu ve cihazda yorucu bir arka plan programının çalışmadığı durumlarda yapılan testlerde elde edilmiştir. Bu nedenle, telefonunuzda arka planda çalışan uygulamaları kapatmak ve cihazın soğuk olduğundan emin olmak, PUBG Mobile oyununda daha yüksek FPS değerleri elde etmenize yardımcı olabilir.

FPS değerleri tek başına oyundaki performansınızı belirlememektedir. Oyun içerisindeki grafik ayarlarını düşürmek ve cihazın performansını artırmak, PUBG Mobile oyununda daha iyi bir deneyim yaşamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca, oyun oynarken cihazın sıcaklığına dikkat etmek ve cihazınızın performansını etkileyen diğer faktörlere de dikkat etmek önemlidir. Tecno Spark 10 Pro telefonunun PUBG Mobile oyununda ortalama olarak 60-72 FPS değerleri verdiği görülmektedir. Ancak, FPS değerleri oyundaki performansınızı tek başına belirlemez. Oyun içerisindeki grafik ayarlarını düşürmek ve cihazın performansını artırmak, PUBG Mobile oyununda daha iyi bir deneyim yaşamanıza yardımcı olabilir.