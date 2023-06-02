Microsoft, coreWeave ortaklığıyla AI Yetenekleri Peşinde

Şirketin, yapay zeka modellerini çalıştırmak için Nvidia'nın güçlü GPU'larına basitleştirilmiş erişim sunan CoreWeave girişimine birkaç yıl boyunca milyarlarca dolar harcamayı kabul ettiği bildirildi. Microsoft'un CoreWeave'e yaptığı yatırım, OpenAI'nin viral ChatGPT sohbet robotunun yeterli bilgi işlem gücüne sahip olmasını sağlamayı amaçlıyor.

OpenAI, hesaplama ihtiyaçları için Microsoft'un Azure bulut altyapısına güveniyor. CoreWeave ile yapılan anlaşma, şirket Nvidia'nın GPU'larından yararlanmak için ek yollar ararken, Microsoft'un altyapısına yönelik artan talebe bir yanıt olarak geliyor.

Kısa bir süre önce 200 milyon $ fon toplayan CoreWeave, önemli bir gelir artışı yaşadı ve 2 milyar $ değerine ulaştı. Girişimin finansmanı, koruma fonu Magnetar Capital ve Nvidia'dan gelen yatırımları içeriyor. CoreWeave, geleneksel bulut sağlayıcılarına kıyasla önemli ölçüde daha düşük maliyetle bilgi işlem gücü sağlar ve AI ve yüksek performanslı bilgi işlem için A100 ve görsel bilgi işlem için A40 dahil olmak üzere çeşitli Nvidia GPU'ları sunar.

Üretken yapay zekaya olan talep, OpenAI'nin ChatGPT sohbet robotunu piyasaya sürmesinden bu yana arttı ve Google gibi şirketlerin üretken yapay zekayı kendi ürünlerine entegre etmesine yol açtı. Microsoft ayrıca Bing ve Windows gibi hizmetleri için sohbet robotları geliştirmektedir. Bu talebi karşılamak için Microsoft'un Nvidia'nın GPU'larına ek erişime ihtiyacı var ve CoreWeave ile yapılan anlaşma istikrarlı bir tedarik sağlıyor.

Nvidia'nın hisse senedi fiyatı, üretken yapay zeka ve büyük dil modelleriyle ilgili veri merkezlerine yönelik artan talebin etkisiyle bu yıl önemli bir büyüme kaydetti. Eski bulut sağlayıcılarından %80 daha ucuz olan CoreWeave'in bilgi işlem gücü, büyük bulut sağlayıcılarından yeterli GPU gücü elde etmek için mücadele eden müşteriler için çekici bir seçenektir. CoreWeave'in uygun maliyetli bilgi işlem gücü sağlama yeteneği, pazardaki başarısına katkıda bulunmuştur.

Microsoft'un CoreWeave'e yaptığı yatırım, şirketin yapay zeka patlamasının ön saflarında yer almaya yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır. Microsoft, CoreWeave'in GPU altyapısına erişimi güvence altına alarak, OpenAI'nin ChatGPT dahil yapay zeka modelleri için gerekli hesaplama kaynaklarını sağlamaya devam edebilir.

Yapay zeka endüstrisinin hızlı bir şekilde büyüdüğü bir dönemde, Microsoft'un yapay zeka altyapısına yaptığı yatırımlar ve CoreWeave gibi girişimlerle ortaklıkları, şirketin yapay zeka destekli hizmetlere yönelik artan talebi karşılama taahhüdünü gösteriyor.