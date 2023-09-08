Dijital gözlemci, Apple cihazlarında İsrail casus yazılımını tespit ettikten sonra kullanıcıları uyarıyor

Geçtiğimiz hafta Washington merkezli bir sivil toplum grubunun bir çalışanının Apple cihazını incelerken Citizen Lab, kusurun cihaza NSO'nun Pegasus casus yazılımını bulaştırmak için kullanıldığını tespit ettiğini söyledi.

Toronto Üniversitesi'nin Munk Küresel İlişkiler ve Kamu Politikası Okulu'ndan Citizen Lab'ın kıdemli araştırmacısı John Scott-Railton, "Bu, sivil toplumun bir kez daha gerçekten karmaşık saldırılara karşı erken uyarı sistemi olarak hizmet ettiğini gösteriyor" dedi.

Ancak kuruluşun veya etkilenen kişinin kimliği Citizen Lab tarafından belirlenmedi.

Dijital gözlemciye göre hata, iOS'un en son sürümünü (16.6) çalıştıran iPhone'ların kurbanın herhangi bir müdahalesi olmadan ele geçirilmesine izin verdi.

Citizen Lab'ın gündeme getirdiği sorunları inceledikten sonra Apple, ürünlerini güncelledi.

Apple'ın bir temsilcisi daha fazla konuşmayı reddetti ve Citizen Lab, kullanıcılara cihazlarını yükseltmelerini önerdi.

Ayrıca Al-Arabiya'nın haberine göre, bir NSO temsilcisi Citizen Lab'ın bulgularıyla ilgili henüz herhangi bir yorum yapılmadığını belirtti .

ABD hükümeti, gazetecilerin ve hükümet yetkililerinin ihtiyati tedbir olarak gözetlenmesi de dahil olmak üzere ihlal iddialarının ardından 2021 yılından bu yana İsrail şirketini kara listeye aldı.