Çinli bilim adamları kuantum hesaplama yoluyla kara delikleri simüle ediyor

Son zamanlarda, Çinli araştırmacıların liderliğindeki bir bilim adamları ekibi, kara deliklerin fiziğinin kuantum hesaplama kullanılarak modellendiğini öne sürdü.

Araştırmacılara göre, Hawking radyasyon deneyleri, kara deliklerin kuantum etkilerini simüle etmek için süper iletken kuantum çiplerinin yolunu açtı ve "kara deliklerinkine benzer özelliklere sahip kuantum sistemleri inşa etmeye yönelik bir adımı" temsil etti.

Kara delik, yerçekiminin ışığın bile kaçamayacağı kadar yoğun olduğu bir uzay alanıdır. South China Morning Post'un bildirdiğine göre, bir parçacık bir kara deliğin ufkuna girdiğinde kaçmak imkansızdır çünkü ufuk, parçacığın dönmesini yasaklar .

Ekip, kuantum etkilerinin kara deliklerin içindeki parçacıkların kaçmasına ve kara deliğin enerji kaybetmesine ve parçalanmasına neden olan Hawking radyasyonunu serbest bırakmasına neden olduğunu keşfetti.

Çin Bilimler Akademisi, Tianjin Üniversitesi, Pekin Kuantum Bilgi Bilimleri Akademisi ve Japonya'daki RIKEN Öncü Araştırma Kümesi'nden araştırmacılar, "Bu yeni inşa edilen analog kara delik, kara deliğin diğer ilgili sorunlarının daha fazla araştırılmasını kolaylaştırıyor." Hakemli dergi Nature Communications'da bu ay yayınlanan bulgularında söyledi.

Ekibe göre, astrofizikte gerçek bir kara deliğin kuantum etkisini doğrudan gözlemlemek zor olsa da, bu etkileri deneylerle test etmek çok zordu çünkü çok zayıflardı.

Son yıllarda, teoriyi test etmek için optik metamalzemeler, ışık, tüm kurucu parçacıkların en düşük enerjilerinde olduğu bir madde hali olan Bose-Einstein yoğuşmaları, sığ su dalgaları ve yoğun madde kullanan deneyler yapılmıştır.

Analog Hawking radyasyonunu gözlemlemek için yapılan en son deneyde grup, dokuz ayarlanabilir kuplör tarafından kontrol edilen etkileşim kuplajlarına sahip 10 kübitlik bir zincirden oluşan bir süper iletken işlemci yarattı.

Çin Bilimler Akademisi'nin Teorik Fizik Enstitüsü, analog kara deliklerin içindeki yarı parçacıkların olay ufkundan yayılarak Hawking radyasyon özelliklerini karşıladığını iddia ediyor. Ufuk dışındaki kübit ölçümleri bu davranışı doğruluyor.

Ekip, "Sonuçlarımız, ayarlanabilir kuplörlere sahip programlanabilir bir süper iletken işlemci kullanarak kara deliklerin ilgili özelliklerini keşfetmeye daha fazla ilgi uyandıracaktır" diye yazdı.