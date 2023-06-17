WhatsApp çok ihtiyaç duyulan özelliği duyurdu

Uygulama izleme web sitesine göre, "mesajları düzenle" adı verilen özellik, Masaüstü uygulaması için gönder düğmesine bastıktan sonra 15 dakikaya kadar mesajları düzenlemelerine izin verecek.

Meta'ya ait uygulama, bu özelliğin bazı beta test kullanıcıları tarafından kullanılabileceğini ve önümüzdeki günlerde daha fazla kişiye sunulacağını söyledi.

Daha önce bu özellik, Mark Zuckerberg tarafından Instagram'daki resmi Meta kanalı aracılığıyla duyurulmuştu. Bu özellik, kullanıcıların yazım hatalarını hızlı bir şekilde düzeltmelerine veya bir mesaj gönderdikten sonra fikirlerini değiştirmelerine olanak tanır.

Bu özellik Microsoft Store'da mevcuttur. Gönderdikten sonra 15 dakika içinde mesaj menüsünde bulunabilir. Bu özelliğin sizde olup olmadığını öğrenmek istiyorsanız, gönderilmiş bir mesajı düzenleyerek kontrol edin.

Ancak kullanıcılar, farklı bir cihazdan gönderilen bir mesajı düzenleyemez. WhatsApp izleyicisi, "Bu daha geniş bir sunum olabilir, bu nedenle önceki belirli güncellemelerdeki bazı kullanıcılar aynı özelliği bugünden itibaren alabilirler" dedi.

Genellikle, birisiyle konuşurken bir yazım hatası veya yanlış bilgi göndeririz. Ancak, artık bu harika ve çok ihtiyaç duyulan özellikle bu hatayı düzeltebiliriz.

WaBetaInfo, "WhatsApp, kullanıcılara uygulamayı kullanırken daha iyi bir deneyim sağlamak için mesaj düzenleme özelliğini geliştirmeyi planlıyor" dedi.