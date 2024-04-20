WhatsApp yeni kolay kişi yönetimini tanıtıyor

WhatsApp şu anda kişi yönetimini basitleştirerek kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlayan yeni bir özellik geliştiriyor.

WABetaInfo'ya göre "Favorileri yönet" adı verilen bu yeni özellik, kullanıcıların tercih edilen sohbetlerin bir listesini oluşturmasına olanak tanıyacak ve kişi listeleri arasında kapsamlı gezinme ihtiyacını azaltacak .

Özelliğin ana hedefi hem sesli hem de görüntülü aramaları kolaylaştırmaktır. Yakın gelecekte beta Android kullanıcılarına sunulacak.

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcıların, WhatsApp ayarlarındaki "Favoriler" bölümünde hızlı arama için özel bir kişi listesi oluşturmaları sağlanacak.

Aşırı kaydırma ihtiyacını ortadan kaldıran bu güncellemenin özellikle uzun kişi listeleri olanlar için faydalı olması bekleniyor. Üstelik uygulamadaki mevcut Hesap ayarlarının bu yeni seçeneğin yeri olması muhtemeldir.

İlginç bir şekilde WhatsApp, kullanıcı birisini favori olarak belirleyeceği zaman bu değişiklikten seçilen kişiye bildirimde bulunmayacak.

Kullanıcıların ana listeden en önemli sohbetlerini öne çıkarmasına olanak tanıyan WhatsApp, daha önce web sürümü için "Favoriler" özelliğini denemişti.

Yaklaşan Favoriler özelliği, Android'de durumları yalnızca favori kişilerle paylaşmak gibi daha kişiselleştirilmiş iletişim seçenekleri sunabilir.