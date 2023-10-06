ChatGPT'nin İnternet'e tam erişim sağlamasıyla OpenAI için başka bir güçlendirme

Üretken bir yapay zeka platformu olan ChatGPT, geliştiricisi OpenAI'ye göre yazılım için önemli bir gelişme olarak artık verileri doğrudan internetten alabiliyor ve güncel bilgileri gerçek zamanlı olarak toplayabiliyor.

Şimdiye kadar ChatGPT'nin kullanıcı sorgularına verdiği yanıtlar, Ağustos 2021'den sonraki bilgileri içermeyen geniş bir veritabanına dayanıyordu.

OpenAI, eski adıyla Twitter olan X'teki bir gönderide, "ChatGPT artık size kaynaklara doğrudan bağlantılarla birlikte güncel ve yetkili bilgiler sağlamak için internete göz atabilir." dedi. "Artık Eylül 2021'den önceki verilerle sınırlı değil."

Ayrıca, en son özelliğin sitelerin ChatGPT'nin kendileriyle nasıl etkileşimde bulunduğunu kontrol etmesine olanak sağlayacağını da söyledi.

OpenAI, ödeme yapan aboneleri için güncellemeyi Haziran ayında başlattı ancak kullanıcıların internet içeriğindeki ödeme duvarlarını aşmayı başarmasının ardından güncellemeyi askıya aldı.

"Bing ile Göz At" adı verilen özellik aynı zamanda ChatGPT Plus ve Enterprise hizmetlerinin ödeme yapan abonelerine de ayrılmış durumda ancak OpenAI, bu özelliğin yakında tüm kullanıcılara sunulacağını söyledi.

OpenAI ortağı Microsoft, Google'ın konuşma robotu Bard ile yaptığı gibi, ChatGPT'yi geliştirmek için kullanılan dil modeli olan GPT-4'ün entegrasyonu olan Bing Chat'i internet arama motoruyla zaten sunuyor.

ChatGPT, artık programın yayıncısının kontrol ettiği tek veritabanına dayalı olmayacak şekilde yanıtlarının yanı sıra doğrudan kaynaklar da sağlayacak.