Apple, İngiltere'de FaceTime ve iMessage'ı kapatmakla tehdit ediyor

Gelişme, İngiltere hükümetinin 2016 yılında yürürlüğe giren Parlamento Yasasını, Soruşturma Yetkileri Yasasını (IPA) güncellemeyi planlamasının ardından geldi ve İngiliz İçişleri Bakanlığının teknoloji şirketlerine uçtan uca şifreleme gibi güvenlik özelliklerini halkı bilgilendirmeden devre dışı bırakmaları için baskı yapmasına izin verdi.

Yasa aynı zamanda şirketlere, Birleşik Krallık'taki kullanıcılardan kişisel verilerin toplu olarak toplanmasına izin verirken, internet tarama kayıtlarını saklama yetkisi de veriyor. Bununla birlikte, bu tür taleplerin kaç tanesinin gönderildiği ve yapılan talepler etrafındaki gizliliğe uyulduğu konusunda çok az şey bilinmektedir.

Süreç şu anda bir inceleme süreci aracılığıyla bağımsız gözetimi içeriyor, teknoloji şirketleri ise taleplere uymak zorunda kalmadan önce itirazda bulunabilir. Kanunda önerilen değişikliklere göre şirketler, kamuoyunu bilgilendirmeden güvenlik özelliklerini derhal devre dışı bırakmak zorunda kalacak.

Önerilen değişiklikle ilgili sekiz haftalık bir istişare süreci Birleşik Krallık hükümeti tarafından başlatıldı ve bu süreç meslek kuruluşlarına, akademiye, ilgi gruplarına ve halka açılıyor. Bu arada, değişiklikleri eleştiren dokuz sayfalık bir belge Apple tarafından sunuldu.

Tüketici teknolojisi devi, güvenlik özelliği değişikliklerinin yayınlanmadan önce İçişleri Bakanlığı'na bildirilmesi gerekliliğine ve Birleşik Krallık dışındaki şirketler üzerindeki küresel etkiye karşı olduklarını belirterek, önerilen yasanın çeşitli yönlerine karşı çıkıyor.

Ayrıca, Birleşik Krallık hükümetinin özellikleri inceleme veya temyiz süreci olmaksızın devre dışı bırakma veya engelleme taleplerine derhal uymaya itiraz ettiler. Time Cook liderliğindeki şirket, talep edilen belirli özellik değişikliklerinin uygulanmasının, potansiyel olarak kamu bilgisini tehlikeye atabilecek bir yazılım güncellemesi gerektireceğini savunuyor.

Apple, önerileri veri güvenliği ve mahremiyet için ciddi bir tehdit olarak gördüğünü ve yalnızca İngiltere'deki değil, ötesindeki insanları etkilediğini söyledi. Ayrıca, bir ülkedeki kullanıcılar için ürün güvenliğini zayıflatmayı reddediyor ve bu nedenle, değişiklikler İngiltere'de kabul edilirse FaceTime ve iMessage gibi hizmetleri kaldırmakla tehdit etti.

Buna ek olarak Apple ve Signal, kanunda hükümetin CSAM için şifreli mesajlaşma uygulamalarını ve hizmetlerini tarama teknolojisini zorunlu kılmasına olanak tanıyan bir maddeye karşı çıkıyor. Signal ayrıca sorun nedeniyle İngiltere'yi terk etmekle tehdit etti.