Nasa, uzayda yetiştirilen ilk bitkiyi tanıttı

Uzayda tamamen uzayda yetişen ilk bitki olan bir zinya bitkisinin resmi, tarihi başarılarını açıklayan Salı günü kamuoyuna açıklandı.

Uzaydaki hızlı ilerlemeler ve Uluslararası Uzay İstasyonuna sık sık yapılan insan ziyaretleri, Mars'a kadar uzun mesafeli gıda ekimi için bitki büyümesinin anlaşılmasını gerektiriyor.

Bunu mümkün kılmak için, Nasa daha önce 2015 yılında Nasa astronotu Kjell Lindgren'in Veggie sistemini ve onun zinnia tohumlarıyla dolu köklendirme "yastıklarını" açmasıyla uzayda çiçek hasadı yetiştirmeye başlamıştı.

Bugün, neredeyse sekiz yıl sonra, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gelişen zinya bitkisinin bir resmi ABD uzay ajansı tarafından kamuoyuna açıklandı.

Nasa, zinya bitkisinin görüntüsünü paylaşırken, "Bu zinya bitkisi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki sebze tesisinin bir parçası olarak yörüngede yetiştirildi. Bilim adamları, 1970'lerden beri uzaydaki bitkileri inceliyorlar, ancak bu özel deney, uzayda başlatıldı. 2015 yılında NASA astronotu Kjell Lindgren tarafından ISS."

Nasa, uzay bahçemizin öneminin altını çizerek, uzay bahçemizin sadece gösteri için olmadığını söyledi.

Şirket, "Bitkilerin uzayda nasıl büyüdüğünü anlamak, Dünya'da nasıl mahsul yetiştirileceğini anlamaya yardımcı olacak ve Ay, Mars ve ötesine uzun vadeli görevlerde önemli bir taze gıda kaynağı sunacak" dedi.

Nasa astronotları, bitki dışında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) başarıyla marul, domates ve acı biber yetiştirdiler ve başka bitkiler de yetiştirmeyi planlıyorlar.

Nasa, büyüyen çinilerin Dünya'daki araştırmacılara mikro yerçekimi bitki gelişimi ve astronotlara derin uzay görevleri için otonom bahçecilik hakkında fikir verdiğini iddia ediyor.

Görüntü, birçok bilim meraklısına coşkularını yorum bölümünde çok sayıda ifade etmeleri için ilham verdi.

Bir kullanıcı, "Bir araya gelen iki özel şey çiçekler ve uzay. Teşekkürler Nasa," yorumunu yaptı. Bu arada başka bir kullanıcı "İnanılmaz ve güzel" yazdı.