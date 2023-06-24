Hindistan'ın LoC'ye açtığı ateş sonucu iki sivil şehit oldu, biri yaralandı

Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) tarafından Cumartesi günü yayınlanan açıklamada, "Hindistan Ordusu, masum Keşmirlilere karşı her zamanki insanlık dışı yaklaşımını sergileyerek, Sattwal Sektöründeki bir grup çobana ayrım gözetmeksizin ateş açtı."

Açıklamada, ateş açmanın bir sivilin şehit olmasıyla sonuçlandığını ve iki kişinin ağır şekilde yaralandığını da sözlerine ekledi.

Daha sonra yapılan bir güncellemede ISPR, Hindistan'ın açtığı ateş sonucu yaralanan diğer kişinin yaralara yenik düşmesiyle ölü sayısının ikiye yükseldiğini söyledi.

Açıklamada, "Hint Ordusu'nun bugün Sattwal Bölgesi'nde masum Keşmirlilere karşı insanlık dışı bir yaklaşım benimserken sebepsiz yere ateş açmasının devamı olarak, bir sivil daha şehadeti [şehitliği] benimserken, bir sivil daha ağır yaralandı."

Ordunun medya kanadı şehitleri Obaid Qayyum (s/o Muhammed Qayyum, 22 yaşında) ve Muhammed Qasim (s/o Muhammed Din, 55 yaşında) olarak tanımladı.

ISPR, her iki şehidin de Tehsil Hajira'nın Poonch bölgesindeki Bara Dari Tetrinote köyünde ikamet ettiğini söyledi.

Ordudan yapılan açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Hindistan Başbakanı'nın uluslararası düzeyde inşa ettiği anlatıya itiraz ederek yayınladığı ortak açıklamaya da dolaylı atıfta bulunuldu.

"Yeni keşfedilen bir jeopolitik himayeyle hareket eden Hint güçleri, yanlış anlatılarını ve uydurma iddialarını doyurmak için masum canları alma planına girişti."

ISPR, Pakistan'ın LoC kuşağındaki Keşmirlilerin yaşamlarını korumak için kendi seçtiği şekilde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu söyledi ve Yeni Delhi ile güçlü bir protestonun başlatıldığını ekledi.

Bildiride ayrıca, "Hindistan tarafına, Keşmirlilerin temel insan haklarına, özellikle de devredilemez topraklarını sürme haklarına saygı göstermesi hatırlatılır."

'Olayın zamanlaması Hindistan-ABD ortak açıklamasıyla bağlantılı'

Ulusal güvenlik uzmanı Muhammed Ali, Hindistan'ın bölgedeki istikrarsızlaştırıcı yaklaşımının dört farklı yönü olduğunu söyledi.

"Dünya güçlerinin kendilerine çok önem verdiğini düşünüyorlar. Bunun dışında Pakistan'a yönelik terörizmle ilgili iddialara işaret edecek bir anlatı oluşturmaya çalıştılar." en çok

Ayrıca Hindistan'ın artık özgürlük savaşçılarıyla birlikte masum sivilleri de hedef aldığını söyledi.

"Bu, dünyanın önüne getirilmesi gereken Hindistan gerçeğidir."

Pakistan Ordusu ve buradaki Keşmirlilerin, LOC'ye saldırı başlatması durumunda Hindistan'a sert bir şekilde yanıt vermeye her zaman hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Ulusal güvenlik uzmanı, Modi'nin Biden ile görüşmesinin ardından Beyaz Saray tarafından yayınlanan ortak açıklamaya da yorum yaptı.

Bu olayın zamanlamasının, Hindistan'ın Pakistan'a Joe Biden yönetiminin desteğini aldığını göstermeye çalıştığı ortak bildiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.