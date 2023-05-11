Çin'in H3N8 Kuş Gribinden İlk İnsan Ölümü Gerçekleşti

Bu, tamamı Çin'de meydana gelen kuş gribinin alt tipinin kaydedilen üçüncü vakasına işaret ediyor.

Vakalardan biri kritik bir hastalık geliştirirken, diğerinde daha hafif semptomlar görüldü. Virüs insanlarda nadiren bulunmasına ve insanlar arasında yayıldığı görülmese de kadın, 22 Şubat'ta başlayan hastalığının ardından 3 Mart'ta ağır zatürree ile hastaneye kaldırılmış ve 16 Mart'ta hayatını kaybetmişti.

Bu olay, Şubat ayında yine kuş gribinden ölen 11 yaşındaki Kamboçyalı bir kızın ölümünü takip ediyor.

Sağlık yetkilileri, "Hastanın altta yatan birden fazla durumu vardı. Hastalığın başlangıcından önce canlı kümes hayvanlarına maruz kalma öyküsü ve evinin çevresinde yabani kuş varlığı öyküsü vardı. Vakanın hiçbir yakın temasında enfeksiyon veya semptom gelişmedi. raporlama sırasında hastalık."

H3N8 insanlarda nadir olmakla birlikte, sıklıkla kuşlarda bulunur ve ayrıca atlar, köpekler ve foklar gibi diğer hayvanlarda da tespit edilmiştir.

Bu arada İngiltere, virüsün oluşturduğu riskin azaldığına dair uzman tavsiyesi nedeniyle Salı günü kuş gribi barınma kısıtlamalarını kaldırdı. Bu kısıtlamalar, Birleşik Krallık Ekim 2021'den bu yana ticari tesislerde, küçük çiftliklerde ve evcil kuşlarda 330'dan fazla doğrulanmış vakayla en büyük kuş gribi salgınını yaşadığı için uygulandı.

Kuş gribi genellikle enfekte kümes hayvanlarından insanlara bulaşıyor ve yetkililer, 56 yaşındaki kişinin virüsü kaptığına inanılan yakındaki bir ıslak pazardan pozitif grip örnekleri topladı. Bu vakaya cevaben Çin hükümeti, kadının çevresinde artan izleme ve dezenfeksiyon önlemlerini uygulamaya koydu.

Kuş gribi insanlar için bir risk midir?

Uzmanlara göre, kuş gribinin insanlara bulaşma riski düşük olmaya devam ediyor ve olası herhangi bir mutasyonu veya kişiden kişiye bulaşmayı ele alacak aşılar zaten geliştirildi.

Dünya Sağlık Örgütü, enfeksiyon riskini en aza indirmek için ülkelerin çiftlikler, canlı kümes hayvanları veya kümes hayvanları veya kuş dışkısı ile kontamine olabilecek yüzeyler gibi yüksek riskli alanlar hakkında halkın farkındalığını artırmasını tavsiye ediyor.