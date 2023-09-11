İspanya Tren Kazası Ölü ve Yaralılar Var

İspanya Katalonya'sındaki acil servisler, eski adıyla Twitter olan X'te, demiryolu hattını geçerken trenin çarpması sonucu en az kişinin hayatını kaybettiğini ve üç kişinin de yaralandığını yazdı.

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İspanya Tren Kazası Ölü ve Yaralılar Var
İspanya Tren Kazası Ölü ve Yaralılar Var Harun Baskan Tarih: 2023-09-11 Saat: 11:44:40
Güncelleme : 2023-09-11 11:44:40Bu içerik 22 kez okundu.
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Olay, Barselona'nın yaklaşık 20 kilometre (12 mil) kuzeyinde Montmelo'da meydana geldi.

İspanyol medyası, Katalonya'daki tatilin arifesinde Pazar gecesi yakınlarda bir müzik festivalinin düzenlendiğini bildirdi.

Bölgesel itfaiye gücü X'e şunları yazdı: "Trenin yakınında diğer olası kurbanları aradık. Başkasını bulamadık. Ayrıca bölgenin boşaltılmasına ve yaralıların ambulanslara taşınmasına da yardım ettik."

Ulaştırma Bakanı Raquel Sanchez, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi ve "bu çok zor durumla" mücadele eden acil servis çalışanlarına sosyal medyadan destek verdiğini ifade etti.

Katalonya bölgesel hükümetinin başkanı Pere Aragones, yaşanan trajediden "tamamen perişan" olduğunu söyledi.

"Acil servisler mağdurlara ve ailelerine destek sağlamaya devam ediyor. Polis kazanın nedenlerini araştırıyor."

AFP'ye göre, Haziran 2010'da bir ekspres tren, Castelldefels sahil beldesinde demiryolunu geçmeye çalışan bir grup insana çarparak 12 kişiyi öldürdü .

O sırada çizgiyi geçen insanlar banliyö treninden yeni inmişler ve yaz gündönümünü kutlamak için konserin düzenlendiği sahile gitmek üzere rayları geçiyorlardı.

O dönemde bazı kişiler alt geçit çıkışının kötü işaretlendiğinden ve eski bir geçidin kapatıldığından yolcuların kafasını karıştırdığından şikayetçiydi.

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