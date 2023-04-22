Türk Büyükelçiliği Güney Sudan'da 400 Ramazan kolisi dağıttı

Anasayfa DÜNYA Türk Büyükelçiliği Güney Sudan'da 400 Ramazan kolisi dağıttı
Türk Büyükelçiliği Güney Sudan'da 400 Ramazan kolisi dağıttı
Türk Büyükelçiliği Güney Sudan'da 400 Ramazan kolisi dağıttı Harun Baskan Tarih: 2023-04-22 Saat: 16:50:44
Güncelleme : 2023-04-22 16:50:44Bu içerik 12 kez okundu.
Reklam

Güney Sudan'daki Türkiye Büyükelçiliği, Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) desteğiyle 14 Nisan Cuma günü Güney Sudan'daki ihtiyaç sahibi insanlara yaklaşık 400 Ramazan gıda paketi dağıttı.

Yemeklik yağ, fasulye, pirinç, şeker ve mısır unundan oluşan gıda paketlerinin Güney Sudan'daki Müslümanlara dağıtımını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Tevesül İnsani İslam Derneği koordine etti.

Türkiye'nin Güney Sudan Büyükelçisi Erdem Mutaf, geçtiğimiz günlerde 50 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği yıkıcı depremin ardında, "Türkiye, Güney Sudanlı kardeşlerine yardım ve destek sağlamaya devam edecek" dedi.

Büyükelçiye göre, Türkiye Büyükelçiliği, ülkenin kalkınma ve yardım kuruluşlarıyla birlikte, Güney Sudan'daki kadın örgütleriyle de kadınların güçlendirilmesi, mesleki eğitim çocuk bakımı, yaşlı ve engelli insanlara yardım projeleri uygulamak için yakın işbirliği içinde çalışıyor.

Mutaf, "Kadınları desteklemek, toplumları desteklemek demektir" diye eklerken, Tawasul İnsani İslam Derneği İcra Direktörü Medine Mohamed, Ramazan ayı boyunca destekleri ve samimi çabaları için Türkiye Büyükelçiliğine teşekkür etti.

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
ABD Merkez Bankasından önemli açıklamalar
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı
Kadınların gizlice fotoğrafını çeken şahıs tutuklandı