Pakistan 2 milyar dolarlık önemli Suudi fonlarını Aldı

Çok taraflı ve iki taraflı fonlar, Pakistan'ın Uluslararası Para Fonu (IMF) ile dokuz aydan fazla bir süredir askıda kalan ve süresi dolan anlaşmasının önünde büyük bir engeldi.

İslamabad daha sonra 30 Haziran'da, 12 Temmuz'da toplanacak olan IMF yönetim kurulunun onayına bağlı olarak dokuz aylık bir süre içinde 3 milyar doları dağıtacak bir bekleme düzenlemesi kapsamında kısa vadeli bir IMF anlaşması imzaladı.

SBA şimdi ulusa bir nefes alma alanı sağladı, egemen bir temerrüde düşmekten kaçındı ve hükümetin maliye politikalarını düzene sokmasına yardımcı oldu.

Basın toplantısında "SBP, Suudi Arabistan Krallığı'ndan 2 milyar dolarlık depozito aldı" diyen Dar, bu girişin merkez bankasının elindeki döviz rezervlerini artırdığını ve buna bağlı olarak haftalık döviz rezervlerine de yansıyacağını sözlerine ekledi. 14 Temmuz'da sona eriyor.

Analistler, çok yüksek enflasyon ve döviz rezervlerinin bir aylık kontrollü ithalat için zar zor yettiği bir ortamda, Pakistan'ın ekonomik krizinin IMF kurtarma paketinin yokluğunda bir borç temerrüdüne dönüşebileceğini söylüyorlar.

Dar, Başbakan Şehbaz Şerif adına, hükümete yardım etmedeki rolünü oynadığı için Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir'e teşekkür ederken, Suudi yöneticilere "gerçek kardeşler" oldukları için övgüler yağdırdı.

Maliye bakanı, "Önümüzdeki günlerde ekonomik cephede daha olumlu gelişmeler olacağına inanıyorum [...] istikrara ulaştık" dedi.

IMF anlaşmasının ardından, Fitch kredi derecelendirme kuruluşu Pazartesi günü - neredeyse bir yıl sonra - Pakistan'ın uzun vadeli yabancı para ihraççı temerrüt notunu CCC-'den CCC'ye yükseltti.

Fitch yaptığı açıklamada, yükseltmenin ülkenin IMF ile bir SLA'nın ardından iyileşen dış likidite ve fonlama koşullarını yansıttığını söyledi, ancak mali açığın hala geniş olduğu konusunda uyardı.

IMF anlaşması yürürlüğe girdiğinde, Pakistan artık diğer dış finansmanın kilidini açabilir.

Borç verene gönderilen planda, Finans Bölümündeki kaynaklar Pakistan'ın Çin'den 3,5 milyar dolar, Suudi Arabistan'dan 2 milyar dolar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 1 dolar ikili fon ayarladığını söyledi.

Çok taraflı tarafta Pakistan, Asya Kalkınma Bankası'ndan 500 milyon dolar, Dünya Bankası'ndan 500 milyon dolar ve IMF'den 3 milyar dolar almayı hedefliyor.

Fitch, yerel makamların, 1 milyar $'ı tahviller ve 3.6 milyar $'ı çok taraflı alacaklılar dahil olmak üzere 15 milyar $'lık kamu borcu vadelerine karşılık, 24. mali yılda 25 milyar $'lık brüt yeni dış finansman beklediğini söyledi.

Güney Asya ülkesi, eski başbakan Imran Khan'ın geçen yıl Nisan ayında bir gensoru önergesiyle görevden alınmasından bu yana ciddi siyasi belirsizlik gördü.

Kredi verenin ekibi, programın önlemlerinin Ekim ayında yapılacak seçimler öncesinde uygulanmasını sağlamak amacıyla, SBA için destek ve fikir birliği aramak üzere tüm ana akım siyasi partilerle bir araya geldi.

Khan'ın Pakistanlı Tehreek-e-Insaf anlaşmaya destek verdiğini söyledi.