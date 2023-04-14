Almanya, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme talebini kabul etti

İzin gerekliydi çünkü Almanya, komünist Doğu Almanya'nın askeri filosunun bir parçası olan Sovyet tasarımı MiG-29 uçaklarına sahipti.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, talebin Perşembe günü ulaştığını ve Berlin'in aynı gün onay vermesinin Almanya'ya güvenilebileceğini gösterdiğini söyledi.

Savunma Bakanı Boris Pistorius yaptığı açıklamada, "Federal hükümet olarak bu karara birlikte varmış olmamızı memnuniyetle karşılıyorum. Bu, Almanya'ya güvenebileceğinizi gösteriyor!"

Almanya, 1990'daki yeniden birleşme sırasında Doğu Almanya GDR'den 24 MiG-29 jetini devraldı. O zamanlar, uçaklar dünyanın en gelişmiş savaş uçakları arasında görülüyordu.

2004 yılında Berlin, uçağın 22'sini Polonya'ya devretti. Kalan iki jetten biri bir kazada imha olurken, diğeri bir müzede sergileniyor.

Polonya, Ukrayna'ya savaş uçağı göndermenin ilk savunucularından biriydi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy bir hafta önce Varşova'yı ziyaret ettiğinde, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ülkesinin Ukrayna'ya halihazırda dört MiG-29 jeti sağladığını, dördünün teslim sürecinde ve altısının da hazırlandığını söyledi.

Zelenskyy, Polonya'nın Kiev'e savaş uçağı tedarik etmek için Batılı güçlerden oluşan bir koalisyon kurulmasına yardım edeceğini söyledi.

Batılı ülkeler şimdiye kadar Kiev'e F-16 gibi gelişmiş savaş uçakları gönderme konusunda isteksizdi, ancak bazı ülkeler Ukrayna'nın halihazırda kullandığı eski MiG-29 jetlerini göndermek için devreye girdi.

Slovakya da MiG-29'ları Ukrayna'ya taahhüt etti. Ülke Mart sonunda dört jet teslim etti ve toplam 13 tane sözü verdi.

Ukrayna hava kuvvetleri MiG-29'lara aşinadır ve uçakları hemen kullanabilmektedir.

Zelenskyy, savaş uçakları, uçaksavar savunma sistemleri ve diğer ekipman ve mühimmat sağlamak için Batılı destekçilerle aylarca kulis yaparken, Ukraynalı yetkililer Rus kuvvetlerine karşı beklenen bir bahar karşı saldırısının hazırlıklarından söz ettiler.

Perşembe günü gece konuşmasında Zelenskyy, "Eylemlerimiz güçlü olacak. Adamları hazırlıyoruz." "Ortaklarımızın vaat ettiği silahların teslimini dört gözle bekliyoruz. Zaferi olabildiğince yaklaştırıyoruz."

Almanya, Ukrayna'ya jet tedarik etmedi ve Şansölye Olaf Scholz'un hükümeti de böyle bir planın sinyalini vermedi.

Almanya, Kıta Avrupası'nın Ukrayna'ya en büyük silah tedarikçisi haline gelmesine rağmen, Alman hükümeti ve Scholz, özellikle Ocak ayında muharebe tankı tedarik etme kararı öncesinde, yardımı hızlandırma konusundaki isteksizliği nedeniyle periyodik eleştirilere maruz kaldı.