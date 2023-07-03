İsrail'in Batı Şeria'da düzenlediği hava saldırılarında 8 Filistinli şehit oldu

Operasyon, İsrail ordusunun Cenin mülteci kampına yaptığı acımasız baskının çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden iki hafta sonra gerçekleştirildi.

İsrail ordusu, güçlerinin yerel bir militan grup olan "Jenin Tugayı" için komuta yeri olarak hizmet veren bir "ortak operasyon merkezini" vurduğunu söyledi.

Batı Şeria, Filistin Otoritesi tarafından Cenin bölgesi de dahil olmak üzere kısmen Batı Şeria'da kontrol ediliyor.

Aralık ayında aşırı milliyetçi müttefikleriyle birlikte iktidara gelen Başbakan Binyamin Netanyahu döneminde, İsrail'in şiddeti Filistinlilerin acılarını artırdı.

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde artan şiddet olaylarından duyduğu endişeyi dile getirerek, tüm taraflara sükunet ve itidal çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, son dönemde yaşanan şiddet olaylarında hayatını kaybeden ve yaralananlardan dolayı "derin üzüntü duyduğunu" söyledi ve İsrail ve Filistinli liderleri "durumu yatıştırmak için acil adımlar atmaya" çağırdı.

Son şiddet olayları, durumun tırmanabileceği ve tam ölçekli şiddete yol açabileceği endişelerini artırdı.

Uluslararası toplum, şiddetin sona ermesi ve her iki tarafın da uzun süredir devam eden çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak için müzakere masasına dönmesi çağrısında bulundu.

İsrail ile Filistin arasındaki çatışma, İsrail'in uluslararası hukuka göre yasadışı kabul edilen yerleşim yerlerinde yaşayan yaklaşık 490.000 İsrailliye ev sahipliği yapan Batı Şeria'yı işgal etmesiyle 1967'deki Altı Gün Savaşı'ndan bu yana devam ediyor.

Kendi bağımsız devletlerini arzulayan Filistinliler, İsrail'in Altı Gün Savaşı'nda işgal ettiği tüm topraklardan çekilmesini ve tüm Yahudi yerleşim yerlerini dağıtmasını talep ediyor.

Ancak Netanyahu, "yerleşimleri güçlendirme" sözü verdi ve 2014'ten beri aktif olmayan barış görüşmelerini yeniden canlandırmaya ilgi göstermedi.

Başka bir olayda, Filistinli bir genç Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarında İsrail ateşiyle şehit oldu.

Devam eden şiddet, Filistinli siviller de dahil olmak üzere çok sayıda can aldı.