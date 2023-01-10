ABD, Pakistan'ın 'reform yolunda ilerlemeye devam ettiğini' görmek istiyor

Pazartesi günü Pakistan, Cenevre'deki bağış konferansında küresel borç verenden duruşunu yumuşatmasını ve kurtarma programını yeniden yapılandırmasını istedi.

Günlük bir basın toplantısında sözcüye temyiz hakkında soru soruldu ve sözcü, koşulları gevşetmek isteyip istemediğine karar vermenin nihai olarak IMF'ye ait olduğunu söyledi.

"Tabii ki Pakistan'ın reform yolunda ilerlemeye devam ettiğini görmek istiyoruz. Partner olmak istiyoruz," dedi Price.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi , ister güvenlik, ister ekonomik veya insani olsun, Pakistan'ın tüm öncelikleri söz konusu olduğunda Washington'ın Pakistan'ın ortağı olmaya devam edeceğini söyledi.

Price, Güney Asya ülkesinde geçen yıl yaşanan yıkıcı sellerden bu yana, ABD hükümetinin sel müdahalesi, gıda güvenliği, afete hazırlık ve kapasite geliştirme çabaları için fon yardımı sağlamak üzere ülke ile yakın bir şekilde çalıştığını söyledi.

"Bugün ABD'nin, toplam katkımızı 200 milyon doların üzerine çıkararak, 100 milyon dolarlık ek bir kurtarma ve yeniden inşa fonu açıkladığını paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum."

Sözcü, yeni 100 milyon dolarlık finansmanın selden korunma ve yönetişim, hastalık gözetimi, ekonomik büyüme ve temiz enerji, iklim dostu tarım, gıda güvenliği ve altyapının yeniden inşası için kullanılacağını da sözlerine ekledi.

"Finansman ayrıca mülteci barındıran bölgelerde sel yardımı ve kurtarma çabalarını desteklemek için insani yardımı da içeriyor" dedi.

“Sel ile ilgili yardımımız, Pakistan'ın yeniden inşası için merkezi olan iklim ve direnç konularına bakan bir ABD-Pakistan Yeşil İttifakı oluşturmaya yönelik daha geniş çabalarımızı tamamlıyor. Pakistan'ın toparlanması ve yeniden inşası önümüzdeki aylarda ve yıllarda devam eden bir süreç olacak ve halkı için iklime daha dayanıklı bir gelecek inşa etme çabalarında Pakistan'ı desteklemeye devam edeceğiz.”

Başbakan Shehbaz, IMF'den yeniden yapılandırmaya 'duraklama' istedi

Pazartesi günü, Başbakan Şehbaz Şerif, ülke yıkıcı sellerin ardından yeniden inşa etmeye çalışırken, daha fazla mali yardım göndermeden önce IMF'den ekonomik reform taleplerine ara vermesini istedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlediği basın toplantısında Başbakan Shehbaz, Fonu "kabus gibi" durumla mücadele ederken İslamabad'a biraz nefes alması için ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Küresel borç veren, Pakistan'ın kitlelere yardım etmeyi amaçlayan petrol ürünleri ve elektrik üzerindeki kalan sübvansiyonları geri çekmesini istiyor.

Pakistan'ın geçen yılki feci muson sellerinden kurtulması konulu bir konferans için Cenevre'de, gazeteciler Başbakan Şehbaz'a IMF fonlarının bloke edilmesiyle ilgili bir soru sordu.

Pakistan ekonomisi, rupinin hızla düşmesi ve enflasyonun on yılların en yüksek seviyelerine ulaşmasıyla, kaynayan bir siyasi krizin yanı sıra çöktü, ancak seller ve küresel enerji krizi baskıyı daha da artırdı.

Başbakan Şehbaz, Temmuz ve Ağustos aylarındaki sel felaketinden önce geçen yıl Nisan ayında göreve geldi.

Önceki hükümet tarafından müzakere edilen 6 milyar dolarlık bir IMF anlaşması, Pakistan'ın akaryakıt sübvansiyonlarını sona erdirmek gibi koşulları nihayet yerine getirmesinin ardından yeniden başlatıldı.

Ancak İslamabad, Ağustos ayındaki son ödeme olan fonların yalnızca yarısını aldı ve paketin yeniden gözden geçirilmesi sürüyor.

"Bu sel Pakistan'ı vurmadan önce bile, zaten çok büyük zorluklarla karşı karşıyaydık" dedi.

Başbakan Shehbaz, "Yine de IMF ile tekrar bağlantı kurmamız ve önceki hükümet tarafından ihlal edilen bir anlaşmayı yeniden canlandırmamız ve daha da sert koşulları kabul etmemiz gerekiyordu" dedi.

Pakistan'ın IMF'nin koşullarına "olabildiğince iyi" uyduğunu söyledi, ancak ek yüklerin ülkenin en yoksulları tarafından "nasıl olur da" omuzlanabileceğini sordu.

"Yine de IMF'nin programına bağlıyız. Şartlara uymak için her şeyi yapacağız. Onları sürekli ikna etmeye çalışsam da lütfen bize bir ara verin" dedi.