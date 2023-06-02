Elon Musk Bir Kez Daha Dünyanın En Zengin Adamı Oldu

Elon Musk, en büyük lüks tüketim malları şirketi LVMH'nin CEO'su Bernard Arnault'un yerini alarak bir kez daha dünyanın en zengin insanı oldu.

BBC'ye göre , elektrikli araç şirketi Tesla'nın değerindeki artışın ardından Musk'ın net serveti Ocak ayından bu yana 55,3 milyar dolardan 192 milyar dolara yükseldi.

Bu arada, Bloomberg'in Milyarderler Endeksi'ne göre Arnault'nun değeri 187 milyar dolardan 24.5 milyar dolara düştü.

Arnault'un ardından Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 146 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ise 126 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada yer alıyor. bildirildi.

Rapora göre daha önce, Aralık ayında, LVMH hisseleri yenilenen talep nedeniyle yükselirken, lüks eşya devi en üst sırada yer alıyordu.

Aksine Twitter'ı 43 milyar dolara satın almasının ardından insanlar Musk'ın liderliğinden şüphe etmeye başlayınca teknoloji devinin Tesla'daki hisseleri sert düşüş yaşadı.

Ancak yılın başından bu yana, yatırımcıların sinirleri yatıştıkça Tesla hisseleri yaklaşık %92 arttı ve Musk, Twitter için yeni bir CEO atadığını duyurdu.

Ayrıca otomobil şirketi yapay zekaya olan ilginin artmasından kazançlı çıkarken Musk'ın bu hafta Çin'e yaptığı ziyaret de coşkulu tepkilere yol açtı.

Louis Vuitton ve Christian Dior gibi şirketlere sahip olan LVMH, Nisan ayında rekor seviyeye ulaştıktan sonra hisseleri önemli ölçüde düştüğü ve yıldan bugüne %16 düştüğü için rotasını tersine çevirdi.

1987 yılında lüks eşya devini kuran Arnault, Avrupa'nın en değerli firması olan bu işte çoğunluk hissesine sahip.

Ocak ayında LVMH'de yapılan yeniden yapılanmanın bir parçası olarak Fransız, kızı Delphine Arnault'u moda evi Dior'un başına getirdi.

Grubun markaları, Arnault'un beş çocuğunu da yönetim rollerinde istihdam ediyor.