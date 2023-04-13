Grevler, Şubat ayında durgunluk yaşayan İngiltere ekonomisine baskı yapıyor

Resmi verilere göre, kamu çalışanlarının grevleri üretimi vurduğu için İngiltere ekonomisi Şubat ayında durgunlaştı, ancak Ocak ayındaki sıçrama ilk düşünülenden daha güçlüydü, bu da 2023'ün başlarında bir durgunluğun patlak verme olasılığının biraz daha düşük olduğu anlamına geliyor.

Reuters'in ekonomistler tarafından yapılan bir anketindeki %0,1'lik artış yönündeki konsensüs tahmininin aksine, Şubat ayında ekonomik üretim aylık bazda yatay seyretti.

Ancak Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), Ocak ayı büyüme tahminini %0,3'ten %0,4'e yükseltti; bu, İngiltere'nin İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) geçen ay tahmin ettiği ilk çeyrek daralmasından kaçınmasının muhtemel olduğu anlamına geliyor.

Büyük resim zayıf kalıyor. Şimdilik durgunluktan kaçınırken, İngiltere ekonomisi geçen yıl boyunca durgunlaştı.

Bu hafta yayınlanan Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminleri, İngiltere'nin 2023'te beklenen ekonomik büyüme açısından dünyanın en büyük ekonomileri arasında en dipte olduğunu gösterdi; kişi başına bazda %0,7'lik bir düşüşe eşdeğer olan %0,3'lük bir daralma kaleme alındı.

Muhasebe kurumu ICAEW'nin ekonomi direktörü Suren Thiru, yüksek vergiler ve borçlanma maliyetleri enflasyondaki düşüşü ve hükümetin enerji faturalarına verdiği desteği telafi ettiği için durgunluk korkularının devam edeceğini söyledi.

Thiru, "Bu rakamlar, çok yüksek enflasyon ve grev eylemlerinin Birleşik Krallık GSYİH'sının temel itici güçlerini, özellikle hizmetler ve endüstriyel üretimi etkilemeye devam etmesi nedeniyle ekonominin ivme kaybettiğini gösteriyor" dedi.

BoE'nin önümüzdeki ay faiz artırımlarına son vermesi gerektiğini, çünkü faiz oranlarının artırılması ülkenin büyüme beklentilerini daha da zayıflatacağını söyledi.

ONS, öğretmenlerin ve diğer kamu sektörü çalışanlarının grevlerinden zarar gören geniş hizmet sektörünün Şubat ayında %0,1 daraldığını, ancak Ocak ayında kötü hava koşullarından toparlanan çok daha küçük inşaat sektöründeki artışla dengelendiğini söyledi.

Ocak ayına ilişkin yukarı yönlü revizyon, ekonominin ilk çeyreğin daralma göstermesi için Mart ayında %0,6 oranında küçülmüş olması gerektiği anlamına geliyor.

Maliye Bakanı Jeremy Hunt, verilerin İngiltere'nin ekonomik performansının sanıldığından daha güçlü olduğunu gösterdiğini söyledi.

Perşembe günkü rakamlar, ekonominin yaklaşık %6'sını temsil eden inşaat üretimindeki %2,4'lük artışın Şubat ayındaki ekonomik büyümenin tek itici gücü olduğunu gösterdi.

ONS yetkilileri, inşaat üretimindeki sıçramayı, özellikle yeni işlerde Ocak ayındaki kötü hava koşullarının neden olduğu kesinti ve bakım ve onarım işlerindeki artıştan sonra Şubat ayındaki toparlanmaya bağladı.