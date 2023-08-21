Tayland 'Facebook'u kapatmakla' tehdit ediyor

Tayland'ın dijital medya bakanı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, son zamanlarda 200.000'den fazla kişiyi etkileyen dolandırıcılık nedeniyle harekete geçmemesi halinde Meta'nın Tayland'daki sosyal medya platformu Facebook'u kapatmak için mahkemeye başvurmayı planladığını söyledi.

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Tayland 'Facebook'u kapatmakla' tehdit ediyor
Tayland 'Facebook'u kapatmakla' tehdit ediyor Harun Baskan Tarih: 2023-08-21 Saat: 19:48:57
Güncelleme : 2023-08-21 19:48:57Bu içerik 19 kez okundu.
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Chaiwut Thanakamanusorn, uluslararası medya ajansı Reuters'e şunları söyledi: "Mahkemeden Facebook'un, bu sahte sayfaların insanları dolandırmasına izin vermesi halinde Tayland'da hizmet vermesine izin vermeyerek kapatmasını istiyoruz."

Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanlığı medyaya verdiği demeçte, bakanlığın Facebook'u dolandırıcılık olarak tanımladığı reklamların kaldırılması için defalarca uyardığını, ancak herhangi bir işlem yapılmadığını ve şimdi mahkeme müdahalesi isteyeceğini söyledi.

Meta, yorum arayan bir e-postaya hemen yanıt vermedi.

Bakanlık sözcüsü Wetang Phuangsup, yetkililerin şu anda mahkemeye sunulmak üzere Facebook'un görevi kötüye kullandığına dair kanıtları topladığını söyledi.

"Çok fazla yanlışlık varsa mahkeme sayfaları ve hesapları kapatabilir. Veya mahkeme tüm platformu kapatabilir."

Bakanlık, Facebook'taki dolandırıcılıkların, kullanıcıları sahte şirketlere yatırım yapmaya ikna etmeyi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu gibi devlet kurumlarını kandırmayı ve dijital para birimlerinde alım satımı içerdiğini söyledi.

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