Danimarka, artan terör tehditleri nedeniyle Kuran yakmayı yasaklayan yasa tasarısını hazırladı

Danimarka, tepkilerin ardından bu ayın başlarında güvenliği artırdı, tıpkı son aylarda Kur'an yakma olaylarına tanık olan komşu İsveç gibi.

Adalet Bakanı Peter Hummelgaard gazetecilere verdiği demeçte, Danimarka hükümetinin "dini bir topluluk için önemli dini öneme sahip nesnelere uygunsuz muameleyi suç saymayı" planladığını söyledi.

Önerilen yasanın özellikle halka açık yerlerdeki yakma ve saygısızlıkları hedef aldığını söyledi.

Hummelgaard, Kuran yakmanın "Danimarka'ya ve onun çıkarlarına zarar veren" "temelde aşağılayıcı ve anlayışsız bir eylem" olduğunu söyledi.

Yeni yasa, Danimarka ceza kanununun ulusal güvenliği kapsayan 12. bölümüne dahil edilecek.

Hummelgaard, yasağın ana "motivasyonunun" ulusal güvenlik olduğunu söyledi.

Temmuz ayı sonlarında yaklaşık bin protestocu, ateşli din adamı Mukteda Sadr'ın çağrısının ardından Bağdat'ın müstahkem Yeşil Bölgesi'ndeki Danimarka büyükelçiliğine yürüme girişiminde bulundu.

Hummelgaard, "Birkaç kişi şiddetli tepkileri kışkırtmak için ellerinden geleni yaparken kollarımızı kavuşturup öylece durmaya devam edemeyiz" dedi.

Gelen tepkiler üzerine İsveç ve Danimarka ağustos ayı başında sınır kontrollerini artırmıştı. Danimarka tedbiri 22 Ağustos'ta sonlandırdı, ancak İsveç'te hala yürürlükte.

Önerilen Danimarka mevzuatı aynı zamanda İncil'e, Tevrat'a veya örneğin haça yapılan saygısızlıklar için de geçerli olacaktır.

AFP'nin haberine göre, yasayı ihlal edenler para cezası veya iki yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir .

Ancak adalet bakanı, yasanın karikatürler de dahil olmak üzere dini topluluklara yönelik saldırgan "sözlü veya yazılı ifadeleri" kapsamayacağını söyledi.

Kendisi, yasağın bu yasaları ihlal edeceğinden korkan çeşitli muhalefet partilerinin eleştirilerine rağmen, Danimarka'nın ifade özgürlüğü yasalarına sıkı sıkıya bağlı kaldığını vurguladı.

1 Eylül'de parlamentoya sunulacak olan yasak, Danimarka'nın 334 yıllık küfür yasasını kaldırmasından altı yıl sonra geldi.

Tasarının sağ-sol hükümetin çoğunlukta olduğu parlamentodan geçmesi bekleniyor.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen Cuma günü yaptığı açıklamada, Kuran yakılmasının "tüm dünyada büyük bir öfkeye" yol açtığını söyledi.

Gazetecilere verdiği demeçte, "Bu öfkeyi kontrol altına almak için büyük çaba gösterdik. Şu anda durum oldukça sakin, ancak aynı zamanda belirsiz ve öngörülemez."

Yeni yasa yürürlüğe girmeden önce "kısa vadede muhtemelen daha az değil, daha fazla Kuran yakımı göreceğimizi" söyledi.

2006 yılında Hazreti Muhammed'in karikatürlerinin yayınlanmasının ardından Müslüman dünyasında Danimarka karşıtı bir öfke ve şiddet dalgası patlak verdi.

Güvenlik servisleri, İsveç'in geçen hafta Kur'an-ı Kerim yakılmasının ülkeyi "öncelikli hedef" haline getirmesinin ardından terör alarm seviyesini beş üzerinden dördüncü seviyeye yükselttiğini söyledi.

İsveç hükümeti, ülkenin anayasal olarak korunan ifade ve toplanma özgürlüğü yasalarını korurken, Kuran'a yapılan saygısızlıkları da kınadı.

Belirli durumlarda kutsal metinlerin yakılmasıyla ilgili protestoları durdurmanın yasal yollarını araştırma sözü verdi.