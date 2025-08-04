E-Ticaret Hacmi Rekor Kırdı: Tüketim Dijitale Kayarken Lojistik Sektörü de Büyüyor

Dijitalleşmenin hızlanması ve tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle birlikte, e-ticaret sektörü Türkiye’de rekor düzeyde büyümeye devam ediyor. 2025’in ilk yarısında Türkiye’de e-ticaret hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre %38 artarak 1,3 trilyon TL seviyesine ulaştı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-Ticaret Meclisi verilerine göre, bu büyüme hem küçük ölçekli girişimciler hem de büyük perakende zincirleri için önemli fırsatlar yaratıyor.

Özellikle pandemiyle birlikte hız kazanan online alışveriş alışkanlığı, kalıcı hale gelmiş durumda. Tüketiciler artık yalnızca elektronik veya giyim gibi ürünlerde değil; temel gıda, temizlik ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi günlük ihtiyaçlarında da internet üzerinden alışveriş yapmayı tercih ediyor. Bu durum, geleneksel mağazacılık ile e-ticaret arasındaki rekabeti daha da artırıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 2025 yılının ilk altı ayında Türkiye’de e-ticaret yapan işletme sayısı 650 bini aştı. Bunların büyük kısmı küçük ölçekli girişimlerden oluşsa da, büyük markalar da e-ticaret altyapılarına ciddi yatırımlar yapıyor. Özellikle mobil uygulamalar ve yapay zekâ destekli öneri sistemleri, tüketici deneyimini daha kişiselleştirilmiş hale getiriyor.

E-ticaretin büyümesi yalnızca perakendeyi değil, aynı zamanda lojistik ve kargo sektörünü de etkiliyor. Artan sipariş hacmi, hızlı teslimat ihtiyacını gündeme getiriyor. Bu sebeple, birçok e-ticaret firması kendi dağıtım ağlarını kurmaya başladı. Aynı zamanda üçüncü parti lojistik (3PL) firmaları da talebi karşılayabilmek için araç filosunu genişletiyor, otomasyon sistemlerine yatırım yapıyor. Sektörde çalışan sayısı da bu büyümeye paralel olarak artış gösterdi. 2024 sonunda 350 bin kişi olan doğrudan e-ticaret istihdamı, 2025 ortasında 410 bine yükseldi.

Öte yandan, dijital ödemeler alanında da ciddi bir dönüşüm yaşanıyor. Kredi kartı ve banka kartı ile ödeme hâlâ en yaygın yöntem olsa da, mobil cüzdan ve kripto varlıklarla ödeme seçeneklerinin de kullanım oranı artıyor. Bu çeşitlilik, tüketicilerin alışverişi daha hızlı ve kolay tamamlamasına olanak tanıyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen, e-ticarette karşılaşılan bazı zorluklar da bulunuyor. Özellikle ürün iadesi, tüketici memnuniyeti, teslimat süreleri ve siber güvenlik konuları sektörde hâlen iyileştirme bekleyen alanlar arasında. Ayrıca küçük işletmeler, büyük pazaryerlerinde rekabet edebilmek için daha düşük kâr marjlarıyla çalışmak zorunda kalıyor.

Uzmanlara göre, e-ticaret sektörünün sürdürülebilir şekilde büyümesi için altyapı yatırımlarının artırılması, dijital eğitimlerin yaygınlaştırılması ve tüketici haklarını koruyan yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi gerekiyor. Özellikle kırsal bölgelerde e-ticaret erişimini kolaylaştırmak, hem tüketicilere hem de yerel üreticilere yeni fırsatlar sunabilir.