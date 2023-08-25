Rusya, Wagner'in patronu Yevgeny Prigozhin'in öldüğü uçak kazasında parmağı olduğunu yalanladı

Rus devlet medyasının bildirdiğine göre, sözcü Dmitry Peskov Cuma günü erken saatlerde yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Prigozhin'e saldırı emri verdiği yönündeki spekülasyonun "kesinlikle yalan" olduğunu söyledi.

Devlet haber ajansı Tass'a göre Peskov, düzenli olarak gazetecilere yaptığı brifingde gazetecilere şu ana kadar çok az gerçeğin tespit edildiğini ve Prigozhin'in ölümünü doğrulamak için hala adli tıp testlerine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. RIA haber ajansına göre soruşturmanın resmi sonuçlarının yayınlanacağını da sözlerine ekledi.

Rus polisine göre Prigozhin, çarşamba günü Tver bölgesinde düşen ve hayatta kalan bırakmayan idari uçaktaki on yolcudan biriydi.

Prigozhin'in cesedinin bulunduğu veya kimliğinin tespit edildiği resmi olarak doğrulanmadı ve uçağın düşme nedeni de hala bilinmiyor.

Putin Perşembe günü geç saatlerde kazayla ilgili sessizliğini bozdu ve Progozhin'i "karmaşık bir kaderi olan, hayatında birçok ciddi hata yapmış bir adam" olarak nitelendirdi.

Brik. Pentagon'un basın sözcüsü General Pat Ryder, Perşembe günü düzenlediği brifingde Savunma Bakanlığı'nın ilk değerlendirmesinin Prigozhin'in muhtemelen öldürülmüş olduğu yönünde olduğunu söyledi. Uçağa karadan havaya bir füzenin çarptığını gösteren herhangi bir bilgi olmadığını da sözlerine ekleyen Erdoğan, kazanın nedeninin bu olduğunu öne süren raporları geri çevirdi.

İki ABD'li yetkili NBC News'e şu ana kadar toplanan istihbaratın sabotaja işaret ettiğini söyledi. Yetkililerden biri, önde gelen teorilerden birinin uçağın içindeki patlayıcı tarafından düşürüldüğü olduğunu ancak bunu kesin olarak söylemek için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını söyledi.

Haziran ayında Prigozhin, Rusya'nın askeri teşkilatına karşı bir isyana öncülük etti, ancak Kremlin'le yapılan ve kendisini Belarus'a sürgüne gönderen anlaşmanın bir parçası olarak geri çekildi. Daha sonra Putin'i asla görevden almayı planlamadığını ve yalnızca paralı asker gücünü sürdürmek için ordunun üst düzey yöneticilerine meydan okuduğunu iddia etti.

Peskov, Putin'in Prigozhin'in cenazesine katılıp katılamayacağının henüz belli olmadığını, eğer Prigozhin kazada hayatını kaybetmişse, başkanın "yoğun bir programı" olduğunu söyledi.