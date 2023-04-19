IFC, İstanbul'u bölgesel finans merkezi yapacak

Üst düzey bir yetkili Salı günü yaptığı açıklamada, İstanbul'u bir finans merkezi haline getirme taahhüdünde bulunan ve yakın zamanda açılan geniş bir iş bölgesinin yalnızca Türkiye'yi değil, yakın bölgeyi de ilgilendirdiğini söyledi.

3,4 milyar dolarlık İstanbul Finans Merkezi (IFC), bankaların bulunduğu bölümün açılmasıyla başlayan kademeli bir lansmanla Pazartesi günü hizmete açıldı. İstanbul'u uluslararası finans kuruluşları ve yatırımcılar için rekabetçi bir yer haline getirmeyi ve Türkiye ekonomisinin büyümesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, IFC'de medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda, "İstanbul'un finans merkezi olması sadece ülkemizi değil yakın coğrafyamızı da ilgilendiren bir konu" dedi.

Kurum, "Bu vesileyle Orta Doğu'ya yakın ve Avrupa'ya hizmet verecek konumda olması bu anlamda değerini artıracaktır."

Merkezdeki istihdam alanlarının finans sektörü ve finans altyapısı açısından önemli olduğunu söyledi.

Merkez bünyesinde vatandaşlarımıza ve çalışanlarımıza hizmet edecek okullar, sosyal tesisler ve alanlarla İstanbul'umuz için çok önemli bir projeyi hayata geçirdik” dedi.

IFC projesi 2009 yılında İstanbul'un Anadolu yakasındaki Ümraniye semtinde başladı. Merkez, Türkiye'nin önde gelen finans kurumlarının ve yetkililerinin çoğunun yeni evi olacak.

Bunlar arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Borsa İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BIST), Bankacılık Düzenleme ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bulunmaktadır.

Pazartesi günkü törenle, tamamı merkeze taşınan ülkenin kamu borç verenleri Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank için yeni bir sayfa açıldı.

Türkiye Varlık Fonu tarafından yürütülen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda geliştirilen IFC, yerli ve yabancı önde gelen bankaları, katılım finansmanı şirketlerini, finansal yatırım ve portföy yönetim şirketlerini ve sigorta şirketlerini ağırlayacak.

Kurum, "İnşallah projeyle İstanbul'umuzun mali açıdan değeri artacak... Bu projenin şu anki yatırım maliyeti 65 milyar lira" dedi.

Kurum, IFC'nin 26.500 araçlık otoparkı olduğu için trafik sıkışıklığını gidereceğini söyledi.

Merkezde 1,3 milyon metrekarelik ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik konferans ve gösteri merkezi ve 30 bin metrekarelik beş yıldızlı otel bulunuyor.

Deprem bölgesinde sürücü yeniden inşa ediliyor

İki aydan uzun bir süre önce güneydoğu bölgesini vuran feci depremlerin ardından devam eden çabaları detaylandıran Kurum, yeniden inşa çalışmalarının sürdüğünü söyledi. İlk köy evlerinin bu hafta sonu teslim edilmesi bekleniyor.

6 Şubat depremleri 50.000'den fazla insanı öldürdü, yüzbinlerce binayı yerle bir etti ve güneydoğu bölgesinin altyapısını yerle bir etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin modern tarihinin en kötü felaketi olarak nitelendirilen felaketin harap ettiği 11 vilayeti hızla yeniden inşa etme ve evleri bir yıl içinde teslim etme sözü verdi.

Kurum, 319 bin konutu bir yılda tamamlayıp teslim etmek istediklerini, bunun kademeli olarak 650 bine çıkacağını söyledi.

Kurum, felaketten sonraki ilk 75 günde yaklaşık 100 bin ünitenin temellerinin atıldığını kaydetti.

650 bin konut daha önceki depremlerde olduğu gibi etap etap teslim edilecek ve 11 ilimiz aynı anda ayağa kalkacak. Biz buna 'Yükselen Anadolu' projesi adını verdik. Anadolu gerçekten yükseliyor” dedi.