Sudan'da Türk büyükelçisinin aracına ateş açıldı, can kaybı olmadı

Başkent Hartum ve çevresinde ordu ile paramiliter bir grup arasında Cumartesi günü devam eden çatışmalarda, Türkiye'nin Sudan Büyükelçiliği'nin resmi aracına ateş açıldı.

Türk diplomatik kaynakları, basına açıklama yapma yetkileri bulunmadığından isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan Türk diplomatik kaynakları, herhangi bir can kaybının bildirilmediğini ve Büyükelçi İsmail Çobanoğlu'nun aracına isabet eden ateşin kaynağının belirsiz olduğunu söyledi.

Bu arada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin silahlı saldırının ardından Sudan büyükelçiliğini Hartum'dan Port Sudan'a taşıyacağını söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçici hükümet ve Sudan ordusunun tavsiyesi üzerine, güvenlik nedeniyle büyükelçiliğimizi geçici olarak Port Sudan'a taşıma kararı aldık."

İki rakip general – genelkurmay başkanı Abdel Fattah al-Burhan ve Hızlı Destek Kuvvetleri (RSF) komutanı Muhammed Hamdan "Hemedti" Dagalo arasındaki çatışma 15 Nisan'da patlak verdi ve şimdiye kadar 550'den fazla kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı.

Sudan'ın siyasi gruplarla geçiş anlaşmasının kilit bir koşulu olan RSF'nin silahlı kuvvetlere entegrasyonu konusunda son aylarda iki taraf arasında bir anlaşmazlık alevleniyordu.

Ordunun Başbakan Abdalla Hamdok'un geçiş hükümetini görevden alıp siyasi güçler tarafından "darbe" olarak nitelendirilen bir hareketle olağanüstü hal ilan ettiği 2021 sonbaharından bu yana Sudan'da işleyen bir hükümet yok .

Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir'in devrilmesinin ardından Ağustos 2019'da başlayan geçiş döneminin 2024'ün başlarında yapılacak seçimlerle sona ermesi planlanıyordu.