Atık Kodları, MOTAT ve EÇBS: Çevre Yönetiminde Dijital Dönüşüm

Atık yönetimi, sürdürülebilir çevre politikalarının en önemli unsurlarından biridir. Türkiye’de atıkların takibi, sınıflandırılması ve bertaraf edilmesi Atık Kodları, MOTAT (Mobil Atık Takip Sistemi) ve EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi) üzerinden yürütülmektedir. Bu üç sistem, hem işletmelerin hem de çevre otoritelerinin daha etkin ve şeffaf bir şekilde atık yönetimi yapmasını sağlar.

Atık Kodları Nedir?

Atık kodları, Atık Yönetimi Yönetmeliği’nde belirlenmiş olan, her atık türüne özel verilen 6 haneli sayısal kodlardır. Avrupa Atık Kataloğu (EWC) ile uyumlu olarak hazırlanmış bu kodlar sayesinde:

Atık türü net şekilde tanımlanır.

Tehlikeli ve tehlikesiz atıklar ayrıştırılır.

Geri dönüşüm, bertaraf veya depolama süreci doğru şekilde planlanır.

Örnek:

20 01 01 – Kağıt ve karton atıklar

13 02 05 – Mineral bazlı motor, şanzıman ve yağlar

MOTAT Nedir?

MOTAT (Mobil Atık Takip Sistemi), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen ve tehlikeli atıkların taşınmasını dijital ortamda izlemeye yarayan sistemdir.

MOTAT ile:

Atığın kaynağından bertaraf tesisine kadar tüm süreç izlenir.

Atık beyanları online yapılır.

Kağıt evrak ihtiyacı azalır, işlem süresi kısalır.

Bu sistem sayesinde hem atık taşımacılığında şeffaflık sağlanır hem de çevre kirliliği riski en aza indirilir.

EÇBS Nedir?

EÇBS (Entegre Çevre Bilgi Sistemi), işletmelerin çevre ile ilgili tüm yükümlülüklerini tek bir dijital platform üzerinden yönetmesini sağlayan bir sistemdir.

EÇBS ile:

Atık yönetimi, geri kazanım ve bertaraf süreçleri kayıt altına alınır.

Yıllık Atık Beyan Formu online olarak doldurulur.

MOTAT, Atık Beyan Sistemi ve diğer çevresel izin modülleri entegre şekilde çalışır.

Bu sistem, çevre mevzuatına uyumu kolaylaştırır ve denetimlerde güvenilir veri sağlar.

Atık Kodları, MOTAT ve EÇBS’nin Önemi

Çevre dostu işletme imajı oluşturur.

oluşturur. Yasal yükümlülüklerin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesini sağlar.

Atık yönetiminde maliyet ve zaman tasarrufu sunar.

sunar. Kaçak atık taşımacılığını ve doğa tahribatını önler.

Sonuç: Atık kodlarının doğru kullanılması, MOTAT ile atık taşıma süreçlerinin dijital olarak takip edilmesi ve EÇBS üzerinden düzenli beyan verilmesi, hem işletmeler hem de çevre açısından kritik öneme sahiptir. Bu dijital sistemler sayesinde sürdürülebilir atık yönetimi artık daha güvenli, hızlı ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir.