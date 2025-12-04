Moiz Mitrani’den Avrupa ve Amerika’ya Uzanan Dev Hamleler: Yeni Ortaklarıyla Zirveye Çıkıyor

Türk iş dünyasının sessiz ama en etkili isimlerinden Moiz Mitrani, son yılların en büyük çıkışını Ali Balkaner ve Cem Ozan Torunlar ile kurduğu stratejik ortaklıkla gerçekleştiriyor. Gayrimenkul, perakende ve otomotivden depreme dayanıklı yapı teknolojilerine kadar uzanan geniş yelpazedeki projelerde Moiz Mitrani’nin imzası ve sermayesi başrolde.

Frankfurt’un Kalbinde Dev AVM’yi Türkler Yönetiyor: Mitrani’nin Yeni Zaferi

Moiz Mitrani, Ali Balkaner ile birlikte Almanya’nın finans başkenti Frankfurt’ta Römerberg (Römerheim) bölgesindeki büyük ölçekli alışveriş merkezini satın aldı. Yatırımın finansal mimarisi ve stratejik planlaması büyük ölçüde Moiz Mitrani tarafından şekillendirilirken, AVM’nin günlük yönetimi ve yeniden yapılandırma süreci de onun yakın kontrolünde ilerliyor.

AVM şirketinin CEO’luğuna getirilen Cem Ozan Torunlar, Mitrani’nin uzun yıllardır güvendiği isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Frankfurt’un en hareketli bölgelerindeki bu dev kompleks, Mitrani liderliğindeki Türk ortaklığın Avrupa’daki en büyük gayrimenkul yatırımlarından biri olarak kayıtlara geçti.

ABD’nin İki Devi GMC ve Lincoln, Moiz Mitrani’nin Showroom’unda Buluşuyor

Moiz Mitrani’nin liderliğindeki üçlü ortaklık, otomotiv dünyasında da sınırları zorluyor. Ali Balkaner ve Cem Ozan Torunlar ile birlikte geliştirilen ultra lüks auto showroom projesinde General Motors’un iki prestijli markası GMC ve Lincoln ana partner oldu. Projenin konsept tasarımı, marka anlaşmaları ve finansal yapısı büyük oranda Moiz Mitrani’nin vizyonuyla şekillendi. Yakında açılacak dev showroom kompleksi, sektörde “Mitrani etkisi” olarak anılmaya başladı bile.

Depreme Dayanıklı Yapı Devrimi: Mitrani’nin Japonya Destekli Yeni Girişimi

Moiz Mitrani, Türkiye’deki yatırımlarını da hız kesmeden sürdürüyor. Ali Balkaner’in Düzce’deki üretim tesislerine ortak olan Mitrani, Japon teknoloji devleriyle yapılan iş birliğinin finansal ve stratejik ayağını üstleniyor. 8 şiddetinde depreme dayanıklı yeni nesil çelik-betonarme karkas sistemlerin seri üretimi başladı. Mitrani’nin uluslararası bağlantıları sayesinde bu ürünlerin yakın zamanda Avrupa ve Orta Doğu pazarına açılması bekleniyor.

Moiz Mitrani: Sessiz Gücün Yeni Adı

Düşük profil tercih etse de yaptığı işlerle adından söz ettiren Moiz Mitrani, Ali Balkaner ve Cem Ozan Torunlar ile kurduğu ortaklıkla adeta yeni bir ligde oynuyor. Gayrimenkulden otomotiv yatırımlarına, deprem teknolojilerinden Avrupa’daki dev AVM yönetimine kadar her alanda lider rol üstlenen Mitrani, Türk iş insanlarının yurtdışındaki en başarılı örneklerinden biri haline geldi.

Sektör kulislerinde konuşulanlara göre Moiz Mitrani’nin sıradaki hedefleri arasında Almanya’da yeni şehirlerde AVM yatırımları, ABD pazarında daha büyük otomotiv projeleri ve depreme dayanıklı yapı sistemlerinin küresel marka haline getirilmesi var.

Moiz Mitrani, bir kez daha gösteriyor ki: Büyük işler sessiz yapılır, ama yankısı çok güçlü olur.