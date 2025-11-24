Yaşla birlikte göbek yağlanmamız neden artıyor?

Yaş aldıkça giderek göbek yağlarımızın arttığı ve bel çevremizin arttığı bir sır değil. Ne yaparsak yapalım yaşla birlikte göbek çevremizdeki yağlanmanın önüne geçebilmek çoğu zaman mümkün olamıyor. Bu durum sadece estetik bir problem değil. Göbek yağı yaşlanmayı hızlandırıp, metabolizmayı yavaşlatıyor, diyabet, yüksek tansiyon, kalp sorunları ve diğer kronik hastalıklar geliştirme riskimizi artırıyor. Yeni bilimsel araştırmalar bu durumun yaşla birlikte ortaya çıkan hücresel değişiklikler nedeni ile ortaya çıkabileceğini ortaya koydu. Kök hücre tedavileri konusunda çalışmaları ile tanınan Dr. Yüksel Büküşoğlu ile bu konuyu konuştuk.

Dr. Yüksel Büküşoğlu "İnsanlar yaşlandıkça genellikle kas kaybeder ve vücut ağırlıkları aynı kalsa bile vücut yağı oranı artar. Dünyanın en saygın bilimsel yayın organlarından Science dergisinde yayınlanan yeni bir bilimsel çalışma yaşlanmanın vücudumuzdaki kök hücreleri daha fazla göbek yağı oluşturmak için nasıl aşırı hızlanmaya ittiğini ortaya çıkardı. Buna göre, yaşlanma süreci hızla yağ hücreleri üreten yeni bir kök hücre türünü harekete geçiriyor ve bu vücudun özellikle göbek çevresinde yeni yağ hücrelerinin üretimini büyük oranda artırıyor. Bu durum, göbek yağının orta yaşta neden sıklıkla arttığını açıklıyor. Yani orta yaştan sonra giderek artan göbek yağlanması sadece fazla kalori alımına ve egzersiz yokluğuna bağlı değil; kök hücrelerimizin yaşlanmaya verdiği biyolojik bir tepki olabileceği görülüyor. Yeni ortaya çıkan bu bilimsel bulgular, yaşla birlikte artan göbek yağlanmasını önlemek ve sağlıklı yaşam süremizi uzatmak için gelecekte yeni tedaviler bulunması için bir umut sağlıyor.” diye belirtti.

Dr. Yüksel Büküşoğlu, göbek yağlanmasının önüne geçilmesi için mutlaka hareketli bir yaşam ve düzenli egzersizler yapılması gerektiğini, yüksek kalorili karbonhidrat alımının ve işlenmiş gıdaların tüketiminin kesinlikle azaltılarak sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlarına sahip olunmasının çok önemli olduğunu vurguladı.