Çevre Danışmanı Hizmetleri | Yetkili Çevre Danışmanlık Firması – Mega Çevre

Profesyonel Çevre Danışmanı ile Yasal Uyum

Çevre danışmanı, işletmelerin çevre mevzuatına uygun faaliyet göstermesini sağlar. Mega Çevre, uzman kadrosu ile çevre danışmanlığı hizmetlerini eksiksiz sunan yetkili bir çevre danışmanlık firmasıdır.

Çevre Danışmanlığı Nedir?

Çevre danışmanlığı; çevre izinleri, atık yönetimi, raporlama ve denetim süreçlerinin profesyonel şekilde yürütülmesidir.

Hizmet Kapsamımız

Çevre İzin ve Lisans Süreçleri

Atık Yönetim Planları

Tehlikeli ve Tehlikesiz Atık Beyanları

Çevresel Ölçüm ve Raporlama

Denetimlere Hazırlık

Sürekli Çevre Danışmanı Hizmeti

Neden Mega Çevre?

Mega Çevre; mevzuata %100 uyum, hızlı süreç yönetimi ve güvenilir danışmanlık anlayışı ile sektörde fark yaratan bir çevre danışmanlık firmasıdır.

