Tehlikeli Atık ve Tehlikeli Madde Taşıma Hizmetleri

Tehlikeli atık; insan sağlığına, çevreye ve ekosisteme zarar verme potansiyeli taşıyan, özel yöntemlerle toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesi gereken atıklardır. Sanayi tesisleri, üretim fabrikaları, atölyeler, hastaneler ve lojistik firmaları başta olmak üzere birçok sektörde tehlikeli atık oluşmaktadır.

AY Çevre olarak, tehlikeli atık yönetimi ve tehlikeli madde taşıma süreçlerinde çevre mevzuatına tam uyumlu, belgeli ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz.

Tehlikeli Atık Nedir?

Tehlikeli atık; yanıcı, patlayıcı, aşındırıcı, toksik veya çevre için zararlı özellikler taşıyan atık türleridir. Kimyasal atıklar, atık yağlar, solventler, boya atıkları, pestisitler ve endüstriyel kimyasallar bu gruba girer.

Bu tür atıkların kontrolsüz şekilde doğaya bırakılması ciddi çevre kirliliğine ve insan sağlığı risklerine yol açar. Bu nedenle tehlikeli atıkların lisanslı firmalar tarafından yönetilmesi yasal bir zorunluluktur.

Tehlikeli Atık İmha Süreci

Tehlikeli atık imha, atıkların çevreye zarar vermeden, yasal mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesi sürecidir. AY Çevre, tehlikeli atık imha hizmetlerinde aşağıdaki adımları uygular:

- Atık türünün analiz edilmesi

- Uygun bertaraf ve geri dönüşüm yönteminin belirlenmesi

- Lisanslı araçlarla güvenli taşıma

- Yetkili tesislerde imha veya geri kazanım

- Ulusal Atık Taşıma Formu (UATF) ve resmi raporlamalar

Tehlikeli Atıl Taşıma Hizmeti

Tehlikeli atık taşıma; insan sağlığına, çevreye ve güvenliğe risk oluşturabilecek maddelerin, mevzuata uygun araçlar ve eğitimli personel ile taşınması sürecidir. Bu taşıma işlemleri, ADR yönetmeliği kapsamında belirlenen kurallara göre gerçekleştirilir.

AY Çevre, tehlikeli madde taşıma hizmetlerinde özel donanımlı araçlar ve alanında uzman ekipler ile güvenli lojistik çözümler sunar. Taşıma sürecinde risk analizi yapılır, gerekli güvenlik önlemleri alınır ve tüm süreç kayıt altına alınır.

Neden AY Çevre?

- Belgeli ve onaylı geri dönüşüm uzmanı

- Çevre mevzuatına %100 uyum

- Güvenli tehlikeli madde taşıma altyapısı

- Şeffaf raporlama ve resmi evrak takibi

- Türkiye genelinde hizmet ağı

Tehlikeli atık ve tehlikeli madde taşıma hizmetleri konusunda profesyonel destek almak için AY Çevre ile iletişime geçebilirsiniz.