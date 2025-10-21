2025’te PS5 Fiyatları Neden Yükseldi?

Sony’nin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, piyasaya çıktığı ilk günden bu yana oyun dünyasının en çok konuşulan cihazı olmaya devam ediyor. Ancak son aylarda oyuncuların dikkatini çeken önemli bir konu var: ps5 fiyat seviyesi beklenenden daha yüksek seyrediyor. Peki 2025 yılında PS5 fiyatlarındaki bu artışın ardında hangi nedenler yatıyor?

Öncelikle üretim maliyetlerinin küresel ölçekte artması en önemli etkenlerden biri. Çip üretiminde yaşanan tedarik sıkıntısı, lojistik maliyetlerinin yükselmesi ve dolar kurundaki dalgalanmalar, elektronik ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Sony de bu ekonomik koşullar nedeniyle fiyat politikasını yeniden gözden geçirmek zorunda kaldı.

Türkiye’de oyun severler açısından ise vergiler ve döviz kurları en belirleyici faktörlerden. Özellikle yüksek ÖTV oranları konsol fiyatlarının neredeyse iki katına çıkmasına neden oluyor. Buna rağmen PS5, sunduğu üstün grafik performansı, hızlı SSD yapısı ve yeni nesil DualSense kontrolcüsüyle hâlâ en çok tercih edilen konsol konumunda.

Oyunseverlerin en çok merak ettiği konulardan biri de farklı mağazalar arasındaki fiyat farkları. Bazı platformlar, kampanya dönemlerinde PS5'i daha uygun rakamlarla sunabiliyor.

Ayrıca PS5’in dijital ve diskli olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Dijital sürüm, fiziksel disk girişi olmadığı için genellikle biraz daha uygun fiyatlı oluyor. Ancak diskli versiyon, ikinci el oyun alışverişi yapmak isteyen kullanıcılar için hâlâ önemli bir tercih nedeni.

2025’in ikinci yarısında Sony’nin bazı yeni donanım güncellemeleriyle “Slim” versiyonunu duyurması bekleniyor. Bu modelin hem enerji verimliliği hem de maliyet avantajı sağlaması tahmin ediliyor. Eğer bu planlar gerçekleşirse, yılın son çeyreğinde ps5 fiyat seviyelerinde bir düşüş gözlemlenebilir.

Sonuç olarak, mevcut ekonomik koşullar göz önünde bulundurulduğunda PS5 halen üst segment bir yatırım olarak görülüyor. Ancak güçlü donanımı, geniş oyun kütüphanesi ve uzun yıllar kullanılabilirliği sayesinde pek çok oyuncu için hâlâ fiyatına değer bir cihaz olma özelliğini koruyor.