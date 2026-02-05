SUMAK TURKISH CUISINE İKİNCİ ŞUBESİNİ SANUR’DA AÇTI

Türk mutfağının köklü lezzetlerini Bali’ye taşıyan Sumak, Bali Adası'ndaki büyümesini sürdürüyor. Markanın Bali’deki ikinci şubesi, adanın daha sakin ve yerel dokusuyla öne çıkan Sanur bölgesinde kapılarını açtı.

Seminyak’taki ilk şubesiyle kısa sürede hem yerli halkın hem de uluslararası ziyaretçilerin ilgi odağı haline gelen Sumak, Sanur şubesiyle birlikte Türk mutfağının paylaşım kültürünü ve sofraya dayalı deneyimini yeni bir atmosferde sunuyor. Menüde; zengin meze çeşitleri, odun ateşinde hazırlanan ana yemekler ve geleneksel tariflerin modern yorumları öne çıkıyor.

Sanur şubesi, Sumak’ın karakteristik mutfak anlayışını korurken daha dingin, zamana yayılan bir yeme-içme deneyimi sunmayı hedefliyor. Bölgenin yaşam ritmiyle uyumlanan bu yeni lokasyon, hem uzun sofralar hem de günlük buluşmalar için tasarlandı.

Bali’deki varlığını Sanur ile güçlendiren Sumak, Türk mutfağını uluslararası bir bağlamda daha geniş kitlelerle buluşturmayı ve markanın Bali'deki yolculuğunu yeni duraklarla sürdürmeyi amaçlıyor