Etkin, Güvenli ve Klinik Uygulamaya Uygun Ürünler

İzmir, Temmuz 2025 – Biyoteknoloji alanında etkin ve güvenli ürünler geliştirmek kadar, bu ürünlerin klinik sahada uygulanabilir olması da büyük önem taşır. Helixera Biotech, “bilimden hastaya ulaşan değer” felsefesiyle geliştirdiği ürünleri hem hekimler hem de hastalar için pratik, anlaşılır ve etkili çözümler haline getirmeyi başaran bir yaklaşım benimsemiştir.

Kurulduğu günden bu yana hücre biyolojisi, genetik araştırmalar, rejeneratif tıp ve inflamasyon yönetimi gibi alanlarda derin bilimsel araştırmalar yapan Helixera, bu bilgi birikimini doğrudan klinik uygulamaya entegre etmektedir.

Klinik Sahada Kullanılabilirlik Neden Önemli?

Sağlık profesyonelleri, zamanla yarıştıkları, hasta çeşitliliğinin fazla olduğu, bireyselleştirilmiş yaklaşımların ön planda tutulduğu bir ortamda çalışmaktadır. Bu nedenle biyolojik ürünlerin yalnızca bilimsel olarak etkili olması yeterli değildir. Aynı zamanda:

Kullanım kolaylığına sahip olması



Dozaj ve uygulama protokollerinin net olması



Tedavi sürecine entegre edilmesi kolay olması



Hastaya risk yaratmadan uygulanabilir olması



gibi kriterler de göz önünde bulundurulmalıdır. Helixera, bu dinamikleri analiz ederek ürün tasarımında klinik pratikle birebir örtüşen çözümler üretmektedir.

Hekim Odaklı Geliştirme Süreci

Helixera Biotech’in ürün tasarım süreci, sahada görev yapan sağlık profesyonellerinin geri bildirimlerine dayalı olarak şekillenir. Firma, ürünlerini geliştirirken şunları gözetir:

Hekimin ürünü hızlı ve doğru uygulayabilmesi



Tedavi sürecinde ürüne kolay ulaşabilmesi



Ürünün etkisinin kısa sürede gözlemlenebilir olması



Gerektiğinde kombine edilebilecek doz ve içerik esnekliği sunması



Bu bağlamda örneğin hyaluronik asit enjeksiyonları, tek dozluk ve çok dozluk formülasyonlarla sunulurken; eksozom içerikli ürünler, farklı inflamasyon şiddetlerine uygun doz seçenekleriyle raflara çıkarılmaktadır.

Hastaya Anlamlı Dokunuşlar: Etki, Güvenlik ve Yaşam Kalitesi

Helixera’nın ürünleri doğrudan hastaların yaşam kalitesini artırmaya yöneliktir. Özellikle kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarında, en sık dile getirilen sorunlardan biri olan hareket kısıtlılığı ve kronik ağrı, firmanın geliştirdiği hücresel destekli biyolojik ürünlerle azaltılmaktadır.

Bunun yanı sıra ürünlerin:

Alerjen içermemesi



Steril formda sunulması



Rehabilitasyon süreçlerine entegre edilebilmesi



Doğal biyomoleküllerle uyumlu olması



hastaların tedaviye daha iyi yanıt vermesini sağlar. Helixera, “önce zarar verme” ilkesini merkeze alarak yalnızca etkin değil, aynı zamanda en güvenli formülasyonları geliştirmeyi önceliklendirir.

Klinik Eğitim, Ürün Desteği ve Bilgilendirme

Helixera Biotech, ürünün sahada etkili olması kadar, doğru şekilde uygulanması için de sorumluluk alır. Bu amaçla:

Klinik protokollere uygun kılavuzlar



Hekimlere yönelik uygulama eğitimleri ve seminerleri



Ürünle birlikte verilen kullanım kartları ve etki mekanizması broşürleri



Hastalara özel hazırlanmış bilgilendirme dökümanları



sunulmaktadır. Böylece ürün sadece fiziksel değil, bilgiyle de desteklenmiş şekilde sağlık profesyonelinin eline ulaşır.

Klinik ve Bilimsel Süreçler Arasında Güvenli Köprü

Helixera Biotech, ürün geliştirme süreçlerini bilimsel araştırmalardan klinik uygulamaya taşırken etik, güvenli ve sürdürülebilir bir çizgi izlemiştir. Her yeni ürün:

Klinik kullanım onay süreçlerinden geçer



Bilimsel doğrulama raporlarıyla desteklenir



Sahadaki ilk pilot uygulamalarda gözlemlenir



Geri bildirimlerle revize edilerek yaygın kullanıma sunulur



Bu sayede firma, sahada çalışan hekimin karar alma sürecini kolaylaştırırken, hastaların da tedaviye güven duymasını sağlar.

???? Helixera Hakkında

Helixera Biotech, 2022 yılında İzmir’de kurulmuş bir biyoteknoloji ve sağlık teknolojileri firmasıdır. Firma; hücre biyolojisi, rejeneratif tıp, genetik araştırmalar ve inflamasyon yönetimi gibi alanlarda geliştirdiği ürünlerle, klinik uygulamalara uygun, hasta odaklı ve bilimsel temelli çözümler sunar. Hekimlere güven veren, hastalara fayda sağlayan bir yaklaşımla sağlık ekosistemine katkıda bulunur.