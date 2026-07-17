Lazerden Korktuğunuz İçin Gözlüğe Mahkûm Olmayın: Göz Çizdirme Eskide Kaldı

Yıllardır gözlük kullanıyorsunuz.

Kontakt lenslerinizi kullanmadığınızda çevrenizi net göremiyor, sabahları gözlüğünüzü bulmadan güne başlayamıyorsunuz.

Lazer tedavisini defalarca araştırdınız. Tedavi videolarını izlediniz, işlem geçiren insanlara sorular sordunuz ve farklı yöntemleri karşılaştırdınız.

Fakat sıra muayene randevusu almaya geldiğinde aynı düşünce sizi durdurdu:

“Ya gözüme bir şey olursa?”

Lazer tedavisi konusunda kararsız kalan kişilerin önemli bir bölümü, gözlük kullanmayı sevdiği için değil, işlemden korktuğu için tedaviyi erteliyor.

“Canım acır mı?”

“Gözümü hareket ettirirsem ne olur?”

“Gözümü kırparsam işlem bozulur mu?”

“Ya beklediğim sonucu alamazsam?”

Bu sorular son derece doğaldır. Göz, insanın en hassas ve değerli organlarından biridir.

Ancak lazer tedavileriyle ilgili korkuların önemli bir bölümü eski bilgilerden, eksik anlatımlardan veya başka hastaların kişisel deneyimlerinin genellenmesinden kaynaklanıyor.

Göz çizdirme eskide kaldı. Şimdi korkuların değil; ayrıntılı ölçümlerin, gelişmiş teknolojilerin ve uzman değerlendirmenin yön verdiği yeni bir dönem var.

“Göz Çizdirme” İfadesi Korkuyu Büyütüyor Olabilir

İnsan zihni kelimelerden etkilenir.

“Göz çizdirme” ifadesi, göze fiziksel olarak keskin bir aletle çizik atıldığı izlenimini oluşturabilir.

Oysa lazer tedavileri farklı teknolojiler ve uygulama biçimleri içeren geniş bir tedavi grubudur.

Amaç, uygun hastalarda ışığın göz içinde doğru biçimde odaklanmasına yardımcı olmak üzere kornea yapısının yeniden şekillendirilmesidir.

Lazer tedavilerinin temel mantığı, uygunluk kriterleri ve uygulama süreci hakkında göz lazer ameliyatı bilgileri üzerinden ayrıntılı içerik incelenebilir.

Ancak genel bilgilerin kişinin kendi muayene sonuçlarını göstermediği unutulmamalıdır.

Korkuyu azaltan şey güçlü reklam cümleleri değil, doğru ve kişiselleştirilmiş bilgidir.

İnsan Gözüne Lazer Uygulanması Neden Korkutucu Geliyor?

Lazer kelimesi bazı kişilerde yakıcı veya kontrol edilmesi zor bir ışın çağrışımı oluşturabilir.

Göze uygulanacak bir işlem düşüncesi de bu çağrışımı daha güçlü hâle getirir.

Bunun yanında insanların çoğu, işlem sırasında neler yaşayacağını bilmediği için korkar.

İşlem odasının nasıl olduğu, gözün nasıl açık tutulduğu, ne kadar süre sabit bakılması gerektiği ve hangi hislerin yaşanabileceği bilinmediğinde zihin en kötü senaryoları üretmeye başlayabilir.

Bu korkuların küçümsenmesi doğru değildir.

Hastaya yalnızca “Çok kolay, hiçbir şey olmaz” demek yeterli bir bilgilendirme değildir.

Kişinin kendisine önerilen yöntemi, neden uygun bulunduğunu, tedavinin aşamalarını ve iyileşme sürecini anlaması gerekir.

Güven, korkunun yok sayılmasıyla değil; bilinmezliğin ortadan kaldırılmasıyla oluşur.

Prof. Dr. Tuğrul Akın’ın Görev Yaptığı Caddebostan’da İlk Aşama Muayene

Lazer tedavisini düşünen kişinin ilk adımı doğrudan işlem odasına girmek değildir.

İlk adım ayrıntılı göz muayenesidir.

Veni Vidi Göz Caddebostan’da görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Akın gibi deneyimli hekimler, tedavi öncesinde hastanın göz yapısının değerlendirilmesinde önemli rol üstlenir.

Prof. Dr. Tuğrul Akın’ın resmî profilinde uzmanlık alanı Göz Hastalıkları, çalıştığı merkez ise Veni Vidi Göz Caddebostan olarak belirtilmektedir.

Muayene sırasında yalnızca kişinin gözlük numarasına bakılmaz.

Kornea kalınlığı, kornea biçimi, göz yüzeyi, gözyaşı durumu ve farklı göz hastalıklarının bulunup bulunmadığı incelenir.

Bu değerlendirmeler, hastanın lazer tedavisine uygun olup olmadığını belirlemek için kullanılır.

Bazı kişilerin tedaviye uygun bulunmaması mümkündür.

Bu durumda işlem yapılmaması başarısızlık değil, doğru tıbbi karardır.

“Gözümü Hareket Ettirirsem Ne Olur?”

Lazer tedavisinden korkan kişilerin en sık sorduğu sorulardan biri budur.

İnsanlar işlem sırasında istemsiz olarak gözlerini hareket ettireceklerini ve lazerin yanlış bir noktaya uygulanacağını düşünebilir.

Modern lazer sistemlerinin bazılarında göz hareketlerini izlemeye yardımcı olan teknolojiler bulunur.

Örneğin SMILE Pro lazer tedavisi hakkında hazırlanan resmî içerikte, sistemin göz hareketlerini takip etmeye yönelik özellikleri bulunduğu belirtiliyor.

Ancak kullanılan teknoloji ve yönteme göre uygulama özellikleri değişebilir.

Bu nedenle hasta, “Bütün cihazlar böyle çalışıyor” varsayımında bulunmamalıdır.

Kendisine uygulanması planlanan sistemin özelliklerini doğrudan hekiminden öğrenmelidir.

İnternette genel bir cevap bulmak yerine, kendi tedavinizde kullanılacak teknoloji hakkında soru sorun.

“Gözümü Kırparsam İşlem Bozulur mu?”

Göz kırpmak istemsiz bir reflekstir.

Bu nedenle kişinin işlem boyunca gözünü açık tutamayacağını düşünmesi doğaldır.

Lazer tedavilerinde işlem alanının hazırlanması ve gözün uygun pozisyonda tutulması için yönteme göre farklı uygulamalar kullanılabilir.

Hastaya işlem öncesinde hangi aşamalardan geçeceği anlatılır.

Buradaki en önemli nokta, kişinin korkusunu saklamamasıdır.

“Panik yapabilirim.”

“Gözümü açık tutamamaktan korkuyorum.”

“Kapalı alanlarda kaygılanıyorum.”

Bu tür bilgilerin sağlık ekibiyle paylaşılması gerekir.

Korkularınızı söylemek zayıflık değil, tedavi sürecine bilinçli biçimde katılmaktır.

Bütün Lazer Yöntemleri Aynı Değildir

Lazer tedavileriyle ilgili korkunun bir diğer kaynağı, bütün işlemlerin aynı kabul edilmesidir.

Oysa No Touch, LASIK, SMILE, SMILE Pro ve SILK gibi yöntemlerin uygulama şekilleri birbirinden farklı olabilir.

Örneğin SMILE lazer uygulaması, korneada geniş bir flep oluşturulmadan küçük bir kesiden gerçekleştirilen yöntemlerden biridir.

SILK lazer teknolojisi de flepsiz uygulama yaklaşımıyla sunulan yeni nesil seçenekler arasındadır.

Bu yöntemlerden birinin daha az korkutucu görünmesi, kişinin o yönteme uygun olduğu anlamına gelmez.

Aynı şekilde bir yöntemin videosunun rahatsız edici görünmesi de işlemin sizin için mutlaka zor geçeceğini göstermez.

Görüntüler genel bilgi verir; gözünüzün uygunluğunu belirlemez.

SMILE, SMILE Pro ve SILK gibi teknolojilerin uygulanabilirliği kişisel kornea ölçümleri ve uzman değerlendirmesi sonucunda belirlenir.

“Canım Acır mı?” Sorusuna Neden Herkes İçin Aynı Cevap Verilemez?

Ağrı ve rahatsızlık algısı kişiden kişiye değişir.

Bunun yanında farklı lazer yöntemlerinin işlem ve iyileşme süreçleri aynı değildir.

Bazı hastalar işlem sırasında baskı veya farklı bir his tarif edebilir. Bazı kişiler işlem sonrasında batma, sulanma veya ışık hassasiyeti yaşayabilir.

Bu nedenle “Hiçbir şey hissetmezsiniz” şeklinde kesin bir ifade kullanmak doğru değildir.

Hastaya uygulanması planlanan yöntemin süreçleri gerçekçi biçimde açıklanmalıdır.

İşlem sonrasında hangi belirtilerin beklenebileceği, damlaların nasıl kullanılacağı ve hangi durumda sağlık kuruluşuyla iletişime geçilmesi gerektiği anlatılmalıdır.

Doğru bilgilendirme yalnızca korkuyu azaltmaz; hastanın iyileşme dönemini bilinçli yönetmesine de yardımcı olur.

Eski Bir Hikâye Bugünün Teknolojisini Tanımlamaz

Lazer tedavisinden korkan kişilerin bir kısmı yıllar önce yaşanmış bir olayı anlatır.

“Bir tanıdığım lazer olmuştu ve çok zorlanmıştı.”

“Eskiden lazer olanların gözleri tekrar bozuluyormuş.”

“Lazerden sonra herkes gece ışıkları farklı görüyormuş.”

Bu hikâyelerde çoğu zaman yöntemin adı, tedavinin hangi yıl yapıldığı, kişinin göz yapısı veya başka bir hastalığının bulunup bulunmadığı bilinmez.

Buna rağmen yaşanan deneyim bütün lazer teknolojilerine genellenir.

Sağlık teknolojileri zaman içinde gelişir. Hasta seçim kriterleri, görüntüleme sistemleri ve tedavi yaklaşımları değişebilir.

Bu, risklerin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez.

Fakat güncel bir tedaviyi yıllar önceki eksik bilgilerle değerlendirmek de doğru değildir.

Bugünün kararını, dünün doğrulanmamış hikâyeleriyle vermeyin.

Sosyal Medya Videoları Sürecin Yalnızca Birkaç Saniyesini Gösterir

Lazer tedavisinin kısa bir videosunu izlemek kişide büyük bir endişe oluşturabilir.

Ancak video genellikle işlemin yalnızca küçük bir bölümünü gösterir.

Hastanın işlem öncesinde geçirdiği muayene, yapılan ölçümler, yöntemin neden seçildiği ve tedavi sonrası takip süreci videoya yansımaz.

Ayrıca videodaki kişinin göz yapısı sizin göz yapınızla aynı değildir.

Sosyal medya içerikleri bilgi edinmeye yardımcı olabilir. Fakat tıbbi karar için yeterli değildir.

Bir dakikalık video, kapsamlı muayenenin ve uzman değerlendirmesinin yerine geçemez.

Muayeneye Gitmek Tedavi Olmayı Kabul Etmek Değildir

Bazı kişiler muayene randevusu aldığında kendisini tedavi olmaya mecbur hissedeceğini düşünür.

Bu nedenle gözünün uygun olup olmadığını öğrenmekten bile kaçınır.

Oysa muayene, bir tedavi sözleşmesi değildir.

Muayenenin amacı kişinin göz yapısını değerlendirmek, uygulanabilecek seçenekleri açıklamak ve sorularını yanıtlamaktır.

Kişi bütün bilgileri aldıktan sonra tedavi olmak istemeyebilir.

Gözlük veya kontakt lens kullanmaya devam edebilir.

Bu tamamen kişinin kararıdır.

Muayene olmak, tedaviye evet demek değil; bilinçli karar vermek için bilgi toplamaktır.

Hekime Hangi Soruları Sormalısınız?

Lazer tedavisi hakkında endişeleriniz varsa muayeneye hazırlıklı gitmeniz faydalı olabilir.

Sorularınızı önceden yazabilirsiniz:

Göz yapım lazer tedavisine uygun mu?

Benim için neden bu yöntem öneriliyor?

Alternatif yöntemler bulunuyor mu?

İşlem sırasında ne hissedebilirim?

Göz hareketleri kullanılan sistemde nasıl takip ediliyor?

İyileşme sürecinde beni neler bekliyor?

Hangi durumda sağlık kuruluşuna başvurmalıyım?

Kontrollerim hangi aralıklarla yapılacak?

Bu sorulara açık ve anlaşılır cevaplar almanız gerekir.

Prof. Dr. Tuğrul Akın gibi deneyimli bir göz hastalıkları uzmanıyla yapılacak görüşmede korkularınızı ve beklentilerinizi açıkça anlatmanız, değerlendirme sürecinin önemli bir parçasıdır.

Bilinçli hasta, yalnızca işlemi kabul eden değil; neden ve nasıl uygulanacağını anlayan hastadır.

Fiyat Karşılaştırmak Korkuyu Ortadan Kaldırmaz

Lazer tedavisini uzun süre araştıran kişiler bir noktadan sonra fiyat karşılaştırmasına yönelebilir.

Ancak en düşük fiyatı bulmak, tedaviye ilişkin endişeleri ortadan kaldırmaz.

Kişinin kendisine güven veren unsur; kapsamlı muayene, açık bilgilendirme, deneyimli hekim ve düzenli takip sürecidir.

Tedavi değerlendirilirken yalnızca fiyat değil, hangi tetkiklerin yapılacağı, yöntemin neden önerildiği ve kontrollerin nasıl gerçekleştirileceği de sorulmalıdır.

Göz sağlığında güven, kampanya mesajından değil; sürecin bütününden doğar.

Korkuyla Yaşamak mı, Bilgiyle Karar Vermek mi?

Lazer tedavisi herkes için zorunlu değildir.

Gözlüğünüzle rahat ediyorsanız veya kontakt lens kullanımından memnunsanız hayatınıza bu çözümlerle devam edebilirsiniz.

Fakat lazer tedavisini gerçekten istiyor ve yalnızca korku nedeniyle yıllardır erteliyorsanız, en azından gözünüzün uygunluğunu öğrenebilirsiniz.

Sonuçta lazer tedavisine uygun bulunmayabilirsiniz.

Farklı bir yöntem önerilebilir.

Ya da tedaviye uygun olduğunuz hâlde işlem olmamayı tercih edebilirsiniz.

Bunların tamamı bilinçli kararlardır.

Bilinçsiz olan, yalnızca korkutucu bir video veya eski bir hikâye nedeniyle kendi durumunuzu hiç öğrenmemektir.

Göz Çizdirme Eskide Kaldı

Geçmişte insanlar lazer tedavisi hakkında sınırlı bilgiye ulaşabiliyordu.

Bugün tedavi seçenekleri çeşitlendi, ölçüm teknolojileri gelişti ve hastalar süreç hakkında daha fazla bilgi alabiliyor.

Yeni nesil yaklaşımın merkezinde yalnızca cihaz değil, hasta bulunuyor.

Hastanın göz yapısı, beklentileri ve korkuları birlikte değerlendiriliyor.

Veni Vidi Göz Caddebostan doktorlarından Prof. Dr. Tuğrul Akın gibi deneyimli uzmanlarla gerçekleştirilecek değerlendirmeler, hastanın kendi göz yapısı hakkında doğru bilgiye ulaşmasına yardımcı olabilir.

Korkunuz varsa saklamayın. Sorularınızı sorun. Gözünüzü tanıyın. Kararınızı söylentilerle değil, muayene sonuçlarınızla verin.

Göz çizdirme eskide kaldı. Korkuyla ertelemek yerine bilgiyle karar verme zamanı.

Lazer tedavilerine uygunluk ve elde edilebilecek sonuçlar kişiden kişiye değişebilir. Uygulanacak yöntem kapsamlı muayene ve uzman hekim değerlendirmesi sonucunda belirlenmelidir.