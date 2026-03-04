Bali’de Ramazan Sofrası: Sumak Sanur’da Türk Mutfağı ile İftar Deneyimi

Bali’nin sakin ve zarif sahil kasabalarından Sanur’da yer alan Sumak Turkish Cuisine, Ramazan ayı boyunca misafirlerine geleneksel Türk mutfağının zenginliğini yansıtan özel bir iftar deneyimi sunuyor. Türk mutfağının köklü lezzetlerini modern bir dokunuşla sunan Sumak, Ramazan’ın paylaşma ve birlik ruhunu Bali’de yaşatmayı hedefliyor.

Ramazan ayı boyunca hazırlanan özel iftar menüsü; Anadolu mutfağının sevilen tatlarını bir araya getirerek misafirleri geleneksel bir Türk iftar sofrasına davet ediyor. Çorbalardan mezelerle zenginleşen başlangıçlara, özenle hazırlanan ana yemeklerden klasik Türk tatlılarına uzanan menü, hem Bali’de yaşayan Türkler hem de farklı mutfakları keşfetmek isteyen uluslararası misafirler için benzersiz bir gastronomi deneyimi sunuyor.

İftar sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan mercimek çorbası, zengin meze çeşitleri, kebaplar, geleneksel Türk tatlıları ve özel içecekler, Sumak’ın özgün sunumlarıyla bir araya geliyor. Paylaşma kültürünün merkezinde yer alan Türk mutfağı, Ramazan’ın sıcak ve samimi atmosferiyle Sanur’da hayat buluyor.

Sumak Turkish Cuisine’nin kurucuları, Ramazan’ın sadece bir yemek değil aynı zamanda bir buluşma ve paylaşma zamanı olduğunu vurguluyor:

“Ramazan sofraları bizim kültürümüzde insanların bir araya geldiği, paylaştığı ve sohbet ettiği özel anlardır. Bali’de yaşayan misafirlerimize ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere bu atmosferi yaşatmak istiyoruz.”

Sanur sahiline yakın konumuyla Sumak, Ramazan akşamlarında hem geleneksel Türk mutfağını keşfetmek hem de sıcak bir iftar atmosferi yaşamak isteyenler için özel bir buluşma noktası haline geliyor.

Ramazan boyunca sunulan özel iftar menüsü iki kişi için 595.000 IDR olarak servis ediliyor.

Sumak Turkish Cuisine, misafirlerini Ramazan ayı boyunca Sanur’daki iftar sofralarına davet ediyor.

www.sumakbali.com