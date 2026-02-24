Geleneksel SEO yöntemleri artık tek başına yeterli değil. Artık karşımızda sadece anahtar kelimeleri tarayan botlar değil, içeriğin anlamını, otoritesini ve güvenilirliğini (EEAT) analiz eden karmaşık dil modelleri var. Eds SEO, teknik mühendislik ile stratejik pazarlamayı birleştirerek markanızın dijital dünyadaki sesini en gür şekilde duyurmasını sağlıyor.

Yeni Nesil Optimizasyon Teknolojileri

Dijital varlığınızı geleceğe taşırken kullandığımız ileri nesil teknikler, markanızı arama motorlarının ötesine, "yanıt motorlarına" taşır:

LLM SEO & Yapay Zeka SEO (AIO): ChatGPT, Gemini ve Claude gibi Büyük Dil Modelleri (LLM), markaları kendi veri setlerine göre öğrenir. Eds SEO, markanızın bu modeller tarafından "en güvenilir otorite" olarak algılanmasını sağlayan AIO (Artificial Intelligence Optimization) stratejileri geliştirir.

Google SGE (Search Generative Experience) ile gelen yapay Zeka özetlerinde yer almak tesadüf değildir. ile üretken motorlarda, ile sesli asistan ve sohbet botlarında doğrudan referans gösterilen kaynak olmanızı sağlıyoruz. Teknik SEO & Web Tasarım: Dijital binanızın temeli ne kadar sağlamsa, görünürlüğünüz o kadar kalıcı olur. Core Web Vitals parametrelerine tam uyumlu, hızlı ve kullanıcı deneyimi (UX) odaklı modern Web Tasarım çözümlerimizle, Teknik SEO süreçlerini kusursuz yönetiyoruz.

Dijital binanızın temeli ne kadar sağlamsa, görünürlüğünüz o kadar kalıcı olur. Core Web Vitals parametrelerine tam uyumlu, hızlı ve kullanıcı deneyimi (UX) odaklı modern çözümlerimizle, süreçlerini kusursuz yönetiyoruz. Yerel SEO & Dijital Pazarlama: Bulunduğunuz konumdaki "yakınımdaki" aramalarını domine etmek, yerel pazar liderliği için kritiktir. Yerel SEO ile fiziksel trafiğinizi artırırken, bütünsel Dijital Pazarlama Hizmetleri ile her tıklamayı bir dönüşüme çeviriyoruz.

Google’ın Deneyim (Experience), Uzmanlık (Expertise), Otorite (Authoritativeness) ve Güvenilirlik (Trustworthiness) olarak tanımladığı EEAT kriterleri, Eds SEO’nun tüm operasyonlarının merkezindedir. İçeriklerimizi sadece kelimelerle değil, kavramlar arası ilişkileri kuran semantik anahtar kelimeler ile örüyoruz. Bu, arama motorlarına konunun gerçek uzmanı olduğunuzu kanıtlarken, kullanıcılara da en değerli bilgiyi sunmanızı sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Dijital dünyadaki en kritik soruları, SEO ve yapay Zeka uyumlu yanıtlarla derledik:

LLM SEO (Büyük Dil Modeli Optimizasyonu) markama ne kazandırır? Markanızın yapay Zeka modelleri (ChatGPT vb.) tarafından öğrenilmesini sağlar; böylece kullanıcılar bu botlara soru sorduğunda markanız "tavsiye edilen otorite" olarak öne çıkar. Yapay Zeka SEO (AIO) ile geleneksel SEO arasındaki fark nedir? Geleneksel SEO sıralamaya odaklanırken, AIO içeriğin yapay Zeka tarafından işlenebilirliğini, doğruluğunu ve veri yapılandırmasını optimize eder. GEO (Generative Engine Optimization) neden yeni standarttır? Google artık sonuçların en üstünde yapay Zeka özetleri gösteriyor. GEO, markanızın bu özetlerde kaynak olarak gösterilmesini sağlayan tek yöntemdir. AEO (Answer Engine Optimization) sesli aramalarda nasıl çalışır? AEO, kullanıcı sorularına verilen en doğrudan ve net cevabı markanızla eşleştirir; bu da Siri, Alexa ve Google Asistan sonuçlarında ilk sırada yer almanızı sağlar. Teknik SEO neden her projenin önceliğidir? Site hızı, mobil uyumluluk ve tarama hataları düzeltilmeden yapılan hiçbir içerik çalışması, arama motoru botlarından ve yapay Zekadan geçer not alamaz. Yerel SEO (Local SEO) ile fiziksel mağaza trafiği artar mı? Kesinlikle. Yerel SEO, Google Haritalar ve konuma dayalı aramalarda görünürlüğünüzü artırarak potansiyel müşterileri doğrudan size yönlendirir. Web Tasarım hizmetiniz SEO başarısını nasıl etkiler? Modern ve hızlı bir tasarım, hemen çıkma oranını düşürür ve kullanıcı etkileşimini artırır; bu da Google gözünde "kaliteli site" sinyali demektir. EEAT kriterlerine uyum sağlamak neden zorunludur? Google artık "kimin yazdığı belli olmayan" içeriği ödüllendirmiyor. Uzmanlık ve güvenilirlik kanıtı sunan siteler, algoritma güncellemelerinden güçlenerek çıkar. Semantik anahtar kelime kullanımı nedir? Tek bir kelimeye odaklanmak yerine, o kelimeyle ilgili tüm kavramları (LSI) kapsayan bir içerik ağı kurmaktır. Bu, konuya tam hakimiyetinizi gösterir. Eds SEO ile çalışmaya başladıktan ne kadar süre sonra sonuç alırım? Teknik iyileştirmelerin etkisi haftalar içinde görülürken; otorite inşası, GEO ve LLM SEO sonuçları sektöre bağlı olarak 3 ile 6 ay arasında kalıcı ivme kazanır.

Yapay Zeka Aramalarında Görünmez Olmayın!

Google SGE, ChatGPT ve yanıt motorları (AEO) dünyasında markanızın nasıl göründüğünü merak ediyor musunuz? Klasik SEO yöntemlerini, yeni nesil AIO ve GEO mühendisliğiyle birleştiriyoruz. Eds SEO ile markanızı makinelerin ve insanların ortak diline çeviriyoruz.

Dijital Dönüşümü Başlatın: Yapay Zeka aramalarında ilk sırada yer almak ve sektörünüzde fark yaratmak için detaylı bilgi alabilirsiniz.



