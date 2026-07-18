Göz Çizdirme Eskide Kaldı: Görme Kusurlarının Tedavisinde Yeni Nesil Lazer Dönemi

Sabah uyandığınızda ilk yaptığınız şey komodinin üzerindeki gözlüğünüzü aramak mı? Telefonunuzun ekranını görebilmek için yüzünüze yaklaştırıyor, gece kalktığınızda çevrenizi seçebilmek için gözlüğünüze ihtiyaç duyuyor musunuz?

Yağmurlu havalarda ıslanan gözlük camları, sıcak bir ortama girildiğinde oluşan buğu, spor yaparken kayan çerçeveler ve uzun süre kullanıldığında rahatsızlık verebilen kontakt lensler…

Gözlük veya kontakt lens kullanan milyonlarca insan için bunlar günlük yaşamın sıradan bir parçası. Fakat sürekli tekrar eden bu küçük zorluklar zamanla kişinin yaşam konforunu önemli ölçüde etkileyebiliyor.

Bir dönem gözlüklerinden kurtulmayı düşünenlerin kullandığı ilk ifade şuydu:

“Gözlerimi çizdirmek istiyorum.”

Ancak teknoloji değişti. Gözün incelenmesini sağlayan cihazlar gelişti. Tedavi seçenekleri çeşitlendi. Hastaya yaklaşım, standart bir işlemin uygulanmasından kişiye özel bir tedavi planının hazırlanmasına doğru dönüştü.

Bu nedenle yıllardır kullanılan “göz çizdirme” ifadesi, günümüzde uygulanan lazer teknolojilerini anlatmakta artık yetersiz kalıyor.

Göz çizdirme eskide kaldı. Şimdi kişinin göz yapısına göre planlanan yeni nesil lazer tedavileri konuşuluyor.

Göz Çizdirme Söylemi Neden Geçmişte Kaldı?

“Göz çizdirme” ifadesi, lazer teknolojilerinin toplumda yeni tanınmaya başladığı dönemlerden kalan halk arasındaki bir tanımlamadır.

Bu ifade, göze fiziksel olarak bir çizik atıldığı gibi yanlış bir algı oluşturabilir. Oysa lazer tedavilerinin temelinde, ışığın göz içinde doğru şekilde odaklanmasına yardımcı olmak amacıyla kornea yapısının uygun teknolojiyle yeniden şekillendirilmesi bulunur.

Üstelik bugün “göz lazeri” denildiğinde tek bir yöntemden söz edilmiyor.

Hastanın göz numarası, kornea kalınlığı, korneanın biçimi, göz yüzeyi, yaş, sağlık geçmişi ve günlük yaşam beklentileri değerlendirilerek farklı tedavi seçenekleri gündeme gelebiliyor.

Lazer tedavilerinin genel kapsamı, uygunluk şartları ve işlem süreci hakkında ayrıntılı bilgiye göz lazer ameliyatı rehberi üzerinden ulaşılabiliyor.

Ancak burada kritik bir ayrım bulunuyor:

Bir yöntemin uygulanabilir olması, o yöntemin her hasta için uygun olduğu anlamına gelmiyor.

Modern lazer tedavisinin en önemli aşaması, kişinin internette bir yöntem seçmesi değil; gözünün ayrıntılı biçimde değerlendirilmesidir.

Aynı Göz Numarasına Sahip İki Kişiye Neden Farklı Yöntemler Önerilebilir?

İki kişinin gözlük reçetesinde aynı miyop veya astigmat numarası yazabilir. Fakat bu kişilerin kornea kalınlıkları, kornea haritaları, gözyaşı yapıları ve göz yüzeyleri birbirinden farklı olabilir.

Bir hastanın günlük hayatında yoğun ekran kullanımı ön plandayken başka bir hasta aktif spor yapıyor olabilir. Bir kişinin gece sürüş ihtiyacı yüksekken başka biri kontakt lens kullanmakta zorlanabilir.

Tedavi planlamasında bütün bu ayrıntılar önem taşıyabilir.

Bu nedenle yalnızca “Numaram kaç?” sorusuna bakarak lazer yöntemi seçmek eksik bir yaklaşımdır.

Göz numarası tedavi planının başlangıç verilerinden biridir; tedavi kararının tamamı değildir.

Korneanın yapısal özelliklerinin ayrıntılı biçimde incelenmesi, kişinin tedaviye uygunluğunun değerlendirilmesi ve gerçekçi beklentilerin belirlenmesi gerekir.

Bu noktada Veni Vidi Göz Caddebostan’da görev yapan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tuğrul Akın gibi deneyimli hekimlerin değerlendirmesi, hangi tedavi seçeneğinin gündeme alınabileceğinin belirlenmesinde önem taşır.

Çünkü doğru yaklaşım, hastanın talep ettiği yöntemi otomatik olarak uygulamak değil; göz yapısının izin verdiği seçenekleri değerlendirmektir.

Tek Bir Lazer Yöntemi Yok

Lazer tedavisi araştıran kişiler kısa süre içinde çok sayıda teknoloji adıyla karşılaşabiliyor.

No Touch Lazer, Excimer Lazer, LASIK, SMILE, SMILE Pro ve SILK bunlardan bazılarıdır.

Bu kadar fazla yöntemin bulunması ilk bakışta kafa karıştırıcı gelebilir. Kişi doğal olarak “Hangisi en iyisi?” sorusunu sorar.

Fakat bu sorunun herkese uyan tek bir cevabı yoktur.

En iyi yöntem, en çok reklamı yapılan veya en yeni olan yöntem değil; kişinin göz yapısına uygun bulunan yöntemdir.

Örneğin flep oluşturulmadan ve küçük bir kesiden gerçekleştirilen yöntemlerden biri olan SMILE lazer teknolojisi, uygun miyop ve astigmat hastalarında değerlendirilebilen seçeneklerden biridir.

SMILE tekniğinde kornea içinde oluşturulan lentikül, küçük bir kesiden çıkarılır. Ancak yöntemin uygulanıp uygulanamayacağı kornea ölçümleri ve uzman hekim muayenesi sonrasında belirlenmelidir.

SMILE yönteminin daha yeni nesil uygulamalarından biri olarak sunulan SMILE Pro lazer ise gelişmiş göz takip ve lazer sistemleriyle ilişkilendirilen bir diğer seçenektir.

Bunun yanında flepsiz lazer teknolojileri arasında değerlendirilen SILK lazer yöntemi de miyop ve astigmatı bulunan, göz yapısı uygun hastalarda gündeme gelebilir.

Bu yöntemlerin hiçbiri yalnızca adı dikkat çekici olduğu için seçilmemelidir. SMILE, SMILE Pro veya SILK hakkında okunan bilgiler genel bir çerçeve sunar; kişinin tıbbi uygunluğunu belirlemez.

En Yeni Teknoloji Her Zaman En Doğru Teknoloji mi?

Teknoloji dünyasında insanlar genellikle en yeni modeli satın almak ister. Daha yeni telefonun, daha yeni bilgisayarın veya daha yeni otomobilin daha iyi olduğu düşünülür.

Ancak sağlık hizmetleri standart bir teknoloji ürünü değildir.

Bir lazer sisteminin yeni nesil olması önemli bir avantaj sağlayabilir. Fakat kişinin kornea yapısı o tedaviye uygun değilse teknolojinin yeni olması tek başına hiçbir şey ifade etmez.

Bazı hastalar için daha uzun süredir kullanılan bir yöntem daha uygun olabilir. Bazı hastalarda lazer dışındaki tedavi seçenekleri gündeme gelebilir. Bazı kişilerde ise herhangi bir lazer uygulamasının yapılmaması en doğru tıbbi karar olabilir.

Gelişmiş sağlık hizmeti, en yeni cihazı herkese uygulamak değil; doğru teknolojiyi doğru kişide kullanmaktır.

Bu yüzden tedavi kararı verilirken cihaz ismi kadar hasta seçimi, hekimin deneyimi ve yapılan tetkiklerin kapsamı da değerlendirilmelidir.

Tedavinin En Önemli Aşaması İşlem Günü Değildir

Lazer tedavisini düşünen kişilerin zihni genellikle işlem gününe odaklanır.

“Lazer ne kadar sürecek?”

“Gözümü kırparsam ne olacak?”

“Acı hissedecek miyim?”

“Ne zaman işe dönebilirim?”

Bu sorular önemlidir. Ancak tedavinin başarısını ve güvenliğini etkileyen en kritik süreçlerden biri işlem öncesindeki uygunluk değerlendirmesidir.

Kornea haritası, kornea kalınlığı, göz numarasının değişim durumu, gözyaşı yapısı ve göz yüzeyi değerlendirilmeden yalnızca işlem süresine odaklanmak doğru değildir.

Tedavi öncesi değerlendirme, hastanın lazer tedavisine uygun olmadığını da gösterebilir.

Bu olumsuz bir durum değildir. Tam tersine, gereksiz veya uygun olmayan bir işlemin önlenmesi anlamına gelir.

İyi hekimlik, yalnızca kime lazer uygulanacağını değil; kime uygulanmaması gerektiğini de belirleyebilmektir.

Prof. Dr. Tuğrul Akın’ın görev yaptığı Veni Vidi Göz Caddebostan’da da tedavi süreci, hastanın göz yapısının uzman hekim tarafından değerlendirilmesiyle başlar. Prof. Dr. Tuğrul Akın’ın resmî profilinde uzmanlık alanı Göz Hastalıkları, çalıştığı lokasyon ise Caddebostan olarak yer almaktadır.

Gözlükten Kurtulmak Yalnızca Estetik Bir İstek Değildir

Gözlük kullanmayı bırakma isteği çoğu zaman dış görünüşle ilişkilendirilir.

Oysa lazer tedavisini düşünen birçok kişinin temel beklentisi estetik değil, günlük yaşam konforudur.

Sabah uyandığında çevresini daha net görmek, spor sırasında çerçevesini düzeltmek zorunda kalmamak, denize girerken gözlüğünü kıyıda bırakmamak veya kontakt lens solüsyonu taşımadan seyahat edebilmek önemli beklentiler olabilir.

Bazı kişiler gözlük kullanmayı sever ve hayatına gözlükle devam etmekten rahatsız olmaz. Bazılarıysa gözlüğü veya kontakt lensi sürekli bir bağımlılık olarak görür.

Her iki tercih de kişiseldir.

Lazer tedavisi bir zorunluluk değil, göz yapısı uygun kişiler için değerlendirilebilen alternatiflerden biridir.

Asıl amaç herkesi gözlükten kurtarmak değil; gözlük kullanımını azaltmak isteyen kişilere uygun ve gerçekçi seçenekler sunmaktır.

Sosyal Medyadaki Deneyimler Tedavi Kararı İçin Yeterli mi?

Bir lazer tedavisi videosunun altında yüzlerce yorum bulunabilir.

Bazı kullanıcılar işlemin hayatlarını değiştirdiğini söylerken bazıları farklı sorunlardan bahsedebilir.

Bu yorumlar hastaların gerçek deneyimlerini yansıtabilir. Fakat bir kişinin sonucu, başka bir kişinin tedavi sürecini kesin olarak göstermez.

Yaş, göz numarası, kornea yapısı, kullanılan yöntem ve tedavi sonrası önerilere uyum gibi faktörler farklılık gösterebilir.

Bu nedenle sosyal medya yorumlarından yola çıkarak “Bu yöntem kesinlikle çok iyi” veya “Bu yöntem kesinlikle kötü” sonucuna ulaşmak hatalıdır.

Hasta deneyimi fikir verir; uzman muayenesinin yerini tutmaz.

Lazer tedavisini değerlendiren kişinin kendisine şu soruları sorması gerekir:

Göz yapım hangi yöntemlere uygun?

Bu yöntem neden benim için öneriliyor?

Alternatif bir tedavi bulunuyor mu?

Beklentilerim gerçekçi mi?

İşlem sonrası takip süreci nasıl yürütülecek?

Bu sorulara açık ve anlaşılır cevaplar alınmadan karar verilmemelidir.

Fiyat mı, Uygunluk mu?

Lazer tedavisi araştırmalarının önemli bir bölümünü fiyat sorgulamaları oluşturuyor.

Fiyat elbette kişinin kararında etkili olabilir. Ancak göz sağlığıyla ilgili bir tedavinin yalnızca fiyat üzerinden değerlendirilmesi doğru değildir.

Muayenenin kapsamı, kullanılan teknoloji, uzman hekim değerlendirmesi, sağlık kuruluşunun altyapısı ve tedavi sonrası kontroller birlikte ele alınmalıdır.

En düşük fiyat, otomatik olarak en doğru seçenek değildir. En yüksek fiyat da otomatik olarak en iyi sonucu garanti etmez.

Öncelikli soru “Kaç para?” değil, “Gözüm için uygun mu?” olmalıdır.

Hastanın hangi yöntemin neden önerildiğini anlaması ve sunulan hizmetin kapsamını öğrenmesi gerekir.

Kesin Sonuç Söylemi Neden Gerçekçi Değildir?

Lazer tedavileri uygun hastalarda gözlük ve kontakt lens kullanım ihtiyacını azaltmayı hedefler.

Ancak her hastaya “Numaran kesinlikle sıfırlanacak” veya “Bir daha hiçbir zaman gözlük kullanmayacaksın” şeklinde garanti vermek doğru değildir.

Tedavi sonuçları kişinin göz yapısına, yaşına, numarasına ve iyileşme özelliklerine göre değişebilir.

Ayrıca yaşla birlikte ortaya çıkabilecek yakın görme sorunları, lazer tedavisinden bağımsız olarak gelişebilir.

Bu nedenle tedavi öncesinde kişinin beklentileri açıkça konuşulmalıdır.

Sağlık iletişiminde güçlü sloganlar kullanılabilir; fakat tıbbi gerçeklerin önüne geçen vaatler kullanılmamalıdır.

“Göz Çizdirme Eskide Kaldı” söyleminin gücü de buradan gelir. Bu söylem, kesin sonuç iddiasında bulunmak yerine tedavi anlayışındaki dönüşümü anlatır.

Yeni Dönemin Merkezinde Kişi Bulunuyor

Eski yaklaşımda hasta yalnızca göz numarası üzerinden değerlendiriliyormuş gibi bir algı bulunuyordu.

Yeni nesil yaklaşımda ise kişinin bütün göz yapısı, yaşam tarzı ve beklentileri birlikte ele alınıyor.

Teknoloji tedavinin önemli bir parçasıdır. Ancak teknolojinin nasıl ve kime uygulanacağını belirleyen uzman hekim değerlendirmesidir.

Veni Vidi Göz Caddebostan doktorlarından Prof. Dr. Tuğrul Akın gibi göz hastalıkları uzmanlarının rolü, hastanın internette seçtiği işlemi uygulamaktan ibaret değildir.

Asıl görev, kişinin göz yapısını değerlendirmek, uygun seçenekleri belirlemek ve gerçekçi bir yol haritası oluşturmaktır.

Çünkü her göz farklıdır ve her tedavi planı kişiye özel hazırlanmalıdır.

Göz Çizdirme Değil, Görme Özgürlüğünü Planlama Dönemi

Bugün lazer tedavilerini yalnızca “göz numarasını sıfırlatan kısa bir işlem” olarak değerlendirmek yeterli değildir.

Kapsamlı muayene, doğru hasta seçimi, uygun teknoloji, gerçekçi beklenti ve düzenli takip sürecin ayrılmaz parçalarıdır.

SMILE, SMILE Pro, SILK veya başka bir yöntem hakkında araştırma yapmak bilinçlenmek açısından değerlidir. Ancak yöntemi araştırmakla yönteme uygun olmak aynı şey değildir.

İlk adım bir lazer ismi seçmek değil, gözünüzü tanımaktır.

Teknoloji değişti.

Muayene sistemleri gelişti.

Tedavi seçenekleri çeşitlendi.

Herkese aynı işlemi uygulama anlayışı yerini kişiye özel değerlendirmeye bıraktı.

Göz çizdirme eskide kaldı. Şimdi gözünüze uygun teknolojiyle görme özgürlüğünüzü planlama zamanı.

Lazer tedavilerinin uygulanabilirliği ve sonuçları kişiden kişiye değişebilir. Uygunluk ve yöntem seçimi, kapsamlı göz muayenesi ve uzman hekim değerlendirmesi sonucunda belirlenmelidir.