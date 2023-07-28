Türkiye, 3 yeni başkan yardımcısı ile merkez bankası yönetimini elden geçiriyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkan yardımcılığına Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı.

Kararda, görevden alınan milletvekilleri arasında Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman'ın da yer aldığı belirtildi.

Hareket, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mayıs sonunda yeniden seçilmesinden bu yana en son büyük değişikliğe işaret ediyor.

İktidarını üçüncü on yıla yaydıktan günler sonra Erdoğan, saygıdeğer kıdemli siyasetçi Mehmet Şimşek'i Hazine ve Maliye bakanlığına ve eski Wall Street bankacısı Hafize Gaye Erkan'ı merkez bankası başkanı olarak atadı.

Şimşek ve Erkan'ın isimlendirilmesi, Ankara'nın inatçı enflasyonla mücadele etmek, Türk lirasındaki oynaklığı istikrara kavuşturmak ve döviz rezervlerini yeniden inşa etmek için parasal teşvik merkezli politikalarını yeniden gözden geçireceğinin ve faiz oranlarını artıracağının ilk işareti oldu.

Merkez bankası, bir hafta vadeli repo faizini 9 puan artırarak yüzde 17,5'e yükseltti ve Erkan'ın resmi borçlanma maliyetlerini yüzde 8,5'e düşürdüğü gevşeme hareketinden dönüşe öncülük ettiği ilk iki para politikası toplantısında yüzde 17,5'e yükseltti. 2021'den beri %19.

Banka ayrıca makroihtiyati tedbirleri basitleştirmeye başlamış ve faiz artırımlarını nitel ve seçici kredi sıkılaştırması ile desteklemiştir.

Türkiye'nin yıllık enflasyonu, geçen yıl Ekim ayında %85,5 ile 24 yılın zirvesine ulaştıktan sonra, Haziran ayında %38,21'e geriledi.

İlk basın toplantısında yılın ikinci çeyrek enflasyon raporunu açıklayan Erkan, Perşembe günü Merkez Bankası'nın 2023 yılsonu enflasyon tahminini sert bir şekilde %58'e yükselterek kademeli parasal sıkılaştırmaya devam edeceğini söyledi.

Bankanın üç ay önceki bir önceki enflasyon raporundaki yılsonu tahmini %22,3'tü.

Erkan, bankanın 2025 yılsonu enflasyon tahmininin yüzde 15 olduğunu ve niceliksel sıkılaştırmanın yanı sıra faiz artırmaya devam edeceğini söyledi. 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %8,8'den %33'e yükseltildi.

2023 tahminindeki keskin yükselişe en büyük katkı tahmin sapmalarından ve tahmin yaklaşımındaki değişiklikten geldi. Erkan, bu yıl sert düşüş yaşayarak ithalat fiyatlarını yukarı çeken liranın da yukarı yönlü revizyonda etkili olduğunu söyledi.

Erkan, "Enflasyon görünümünde önemli bir iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmayı gerektiğinde kademeli olarak güçlendireceğiz." dedi.