Türk özel sektörünün dış borcu şubatta 158 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Perşembe günü yaptığı açıklamada, Türk özel sektörünün dış borcunun 2022 sonuna göre 1,4 milyar dolar düşüşle Şubat ayı itibarıyla 158 milyar dolar olduğunu söyledi.

Uzun vadeli krediler aynı dönemde 1.7 milyar $ düşüşle 149.3 milyar $ olurken, kısa vadeli krediler - ticari krediler hariç- aynı dönemde 271 milyon $ artışla 8.7 milyar $ oldu.

Uzun vadeli kredilerde finansal kuruluşların payı %34,5, finansal olmayan kuruluşların payı ise %65,5; bu rakamlar kısa vadeli krediler için sırasıyla %73,9 ve %26,1 olmuştur.

Uzun vadeli kredilerin yaklaşık %61,3'ü ABD doları cinsinden olup, bunu %34,7 ile euro, %1,9 ile Türk Lirası ve %2,1 ile diğer para birimleri izlemektedir.

Kısa vadede ise doların payı %33,6, euronun payı %37,8, Türk lirasının payı %23,3 ve diğer para birimlerinin payı %5,3 oldu.

Şubat ayı itibarıyla, bir yıl içinde ödenmesi gereken anapara geri ödemeleri 40,7 milyar $'dır.