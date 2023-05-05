Napoli Maradona Dan Sonra İlk Defa Şampiyon Oldu

"Scudetto" (şampiyonluk), Napoli'de, Udine'deki stadyumun içinde ve ötesinde çılgın kutlama sahneleri başlattı.

Maradona, Napoli'yi 1987 ve 1990'da önceki tek Serie A şampiyonluğuna taşıdı.

Ligin skorer lideri Victor Osimhen, Sandi Lovric'in Udinese'yi erkenden öne geçirmesinin ardından, ikinci yarının başlarında Napoli adına bir ribaund ile skoru eşitledi.

Napoli, daha oynanacak beş maçla ikinci sıradaki Lazio'nun 16 puan önüne aşılmaz bir şekilde ilerledi.

İtalya'nın kuzeyindeki Udine'deki stadyumun içindeki 11.000 ve dışındaki 5.000 Napoli taraftarının yanı sıra, 50.000'in üzerinde kapasiteye sahip kalabalık, maçı Napoli'deki Stadio Diego Armando Maradona'daki jumbo ekranlardan izledi.

Udine'de kutlama yapan taraftarlar bitiş düdüğüyle sahayı işgal ederken, Napoli'de havai fişekler ve sayıklamalar yaşandı.

Napoli başkanı Aurelio De Laurentiis, Napoli Belediye Başkanı Gaetano Manfredi'yi kucaklamadan önce Napoli stadyumunda kalabalığa "Bana her zaman 'Kazanmak istiyoruz' derdiniz ve şimdi kazandık. Hep birlikte kazandık."

De Laurentiis, 2004 yılında Napoli'nin iflas ilan edilmesi ve üçüncü ligde yeniden başlamasıyla kulübü devraldı.

De Laurentiis, "Bu, 33 yıldır devam eden bir rüyanın taç giyme töreni" diye ekledi. "Uzun bir süreç oldu."

Roma'nın 2001'de şampiyonluğu kazanmasından bu yana İtalya'nın geleneksel futbol başkentleri Milan ve Torino'nun güneyinde ilk kez bir kulüp ligi kazandı.

Napoli, Torino (1947-48'de), Fiorentina (1955-56), Inter Milan (2006-07) ve Juventus (2018-19) ile paylaştığı yedek beş rauntla perçinleme rekorunu egale etti.

52. dakikada Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia'nın köşe vuruşunun ardından şutunda ribaund aldı.

Gol sevinci sırasında Osimhen'in yüz maskesi kırıldı ve Nijeryalı forvet, kenarda bulunan Napoli personeli tarafından tamir edilirken birkaç dakika maskesiz oynamak zorunda kaldı.

Bu, Osimhen'in bu sezon ligdeki 22. golü ve Serie A kariyerinin 46. golüydü ve AC Milan'ın eski yıldızı ve şu anki Liberya Başkanı George Weah ile İtalya'nın en çok gol atan Afrikalı futbolcuları arasındaydı.

Napoli, ilk yarıda kısa bir atlama yaşadı ve bu sırada Lovric, hızlı bir kontrol için alan içinde boşluk buldu ve 13. dakikada uzak direkte açılı şut buldu.

Napoli tüm sezona hakim oldu ve Ocak ayında Inter'e yenilene kadar ligde kaybetmedi. Dokuz gün sonra Juventus'a karşı 5-1'lik bir galibiyet, bunun Partenopei'nin yılı olduğuna dair hiçbir şüphe bırakmadı.

Yine de Napoli, eski kaptan Lorenzo Insigne, kulüp rekortmeni Dries Mertens ve yiğit savunma oyuncusu Kalidou Koulibaly'nin ayrılışları nedeniyle sezondan önce bir şampiyonluk yarışmacısı olarak görülmedi.

Ancak Osimhen ligdeki en tehlikeli forvet haline geldi ve top sürme sihirbazı Kvaratskhelia, bu sezon Avrupa'nın en büyük keşiflerinden biri olarak sol kanatta Insigne'nin yerini almaktan çok daha fazlasını yaptı.

Unvan aynı zamanda Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti'ye daha önce Roma ve Inter'i yönettikten ve Zenit St. Petersburg ile iki Rusya ligi şampiyonluğu kazandıktan sonra en çok imrendiği onuru veriyor.

Spalletti'nin yenilikçi tarzı ilk kez yaklaşık yirmi yıl önce Udinese'de umut vadediyordu. Udinese koçu Andrea Sottil, Udinese'de Spalletti altında oynadı.