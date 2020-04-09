Rüştü Reçber korona virüsü yendi

Korona virüsün testini yaptırıp pozitif sonuçları çıkması sonrasında hemen hastanede tedavi altına alınan Reçber zorlu bir süreçten geçti ve hastalığı yendi. Hastalığı yenen birçok kişiden bir tanesi olmayı başardı.

Açıklamalarında hastalığı uzun bir tedavi sürecinden sonra yenmeyi başardığını , 5 yıl önceki sigarayı bırakma kararını şimdi daha iyi bulduğunu ve karantina sürecinin 15 ile 20 gün daha devam edeceğini belirtti.

46 yaşında olan eski kaleci şimdi sağlıklı bir şekilde karantina sürecinde. Tüm sevenlerine iyi dilekleri için teşekkür etti. Eşi hakkında gelen hastalığı kendisine bulaştırdığı konusundaki yorumlar için : " Bu hayatta en zor şey cahil insanlara laf anlatmaktır. Zaten ne Işıl ne de benim bunlarla uğraşacak zamanımız da yok” açıklamasını yaptı.