8 Maçta 16 Gol

Galatasaray’la oynadıkları maçta Ertuğrul Taşkıran kalede şov yapıyor. Kasımpaşa’nın kalecisi olan Taşkıran maçın ilk 30 dakikasında kaleye yapılan yoğun şutlara karşı çok iyi savunma yapıyor. Dört büyükten biri olan Galatasaray’a karşı kalede yaptığı savunmalarla kariyerinde büyük başarı elde eden Ertuğrul Taşkıran tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Taşkıran maç boyunca Kasımpaşa'nın öne çıkan isimlerinden biri oluyor. anadolu casino giriş

Maçın Son Dakikalarında Faul

Maçın büyük bölümünde çok başarılı olan kaleci son dakikalarda Onyekuru'ya faul yapıyor. Yaptığı faul sonucu penaltıya neden oluyor. Genele bakıldığında Galatasaray'ın 8 isabetli şutun hepsini kurtarıyor. Yine de takımının puan kaybetmesine engel olamıyor. Bu maçta deneyimli kaleci kariyerinin en yüksek kurtarışını yapıyor. Bu penaltı Kasımpaşa'nın mağlup almasına neden oluyor. Genel olarak maçta çok iyi performans sergiliyor. anadolu casino

Kasımpaşa'nın başarılı kalecisi Ertuğrul Taşkıran forma giydiği 8 maçta toplam 16 gol yiyor. Ertuğrul Taşkıran Galatasaray maçının son dakikalarında rakip sahaya desteğe de gidiyor. Kasımpaşa kazanılan köşe vuruşunda Ertuğrul topu kafasıyla indiriyor. Fakat topu takım arkadaşlarından önce Muslera kurtarıyor. Gösterdiği çabaya rağmen Kasımpaşa Galatasaray sahasından puansız ayrılıyor. Bu sezon forma giydiği maçlar arasından en iyi performansını Galatasaray maçında sergileyen Ertuğrul Taşkıran adından daha sık söz ettirmeye başlıyor. Büyük övgü toplayan deneyimli kalecinin sonraki maçlardaki performansı merak ediliyor. anadolucasino