Kurumsal Turnuvalar İçin Forma Yaptırma Talepleri Zirve Yaptı

Şirket içi turnuvalar ve sosyal sorumluluk organizasyonlarında kullanılan takımların artmasıyla birlikte forma yaptırma talebi rekor seviyeye ulaştı. Türkiye genelindeki birçok kurum, artık etkinlikleri için özel tasarımlı formalar yaptırmayı tercih ediyor.

Bu artan talebe yanıt veren firmalardan biri de Acun Sport oldu. Platform, kurumsal kullanıcılara özel çözümler sunarak, onların hızlıca forma yaptirma işlemini tamamlamasını sağlıyor. Web sitesinde yer alan tasarım aracıyla renkler, yazılar, logolar kolayca düzenlenebiliyor.

Şirketler, bu hizmeti hem çalışan bağlılığı artırmak hem de kurumsal kimliğini sahaya yansıtmak amacıyla kullanıyor. Sadece spor takımları değil; okul etkinlikleri, gönüllü organizasyonlar ve dernekler de özel forma tasarla hizmetinden faydalanabiliyor.

Ürünler, kısa sürede üretim bandından geçerek adreslere gönderiliyor. Toplu siparişlerde özel fiyatlandırma yapılması da Acun Sport’un tercih edilme sebepleri arasında.