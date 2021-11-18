Vitor Pereira’nın İşi Oldukça Zor Ve Kolay Görünmüyor Ancak Şampiyon Olması Da İmkansız Değil

Süper Lig'de sürpriz sonuçlara imza atılırken 6. ve 7. haftanın en karlı takımı olarak şüphesiz ki Fenerbahçe ön plana çıktı. Portekiz basını da Vitor Pereira'nın üstün başarısına karşı büyük ilgi gösterdi.

Beşiktaş ve Galatasaray takımlarının puan kaybı yaşadığı ön plana çıkarken diğer 3 takımın başında da Türk teknik direktörlerin yer almış olduğu belirtildi. Haberde, "Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, Fatih Terim'in Galatasaray'ı ve Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'u, sahadan beklemedikleri sonuçlar ile ayrıldılar. Pereira ise Giresun ve Hatayspor maç karşılaşmalarında rakipleri karşısında 3 puanın sahibi olmayı başardı." dedi. restbet

Yapılan haberlerde, "Portekizli Pereira, Türk hocalara karşı büyük sonuçlara imza attı. Böylece Pereira'nın Fenerbahçe takımı zirveye bir adım daha yakınlık sağladı. Vitor Pereira, daha önce kaybettiği Türkiye şampiyonluğuna sahip olmayı bu sezon çok büyük beklentiler ile istiyor. Takımına büyük bir güven duygusu ile yaklaşan Pereira kalan haftalarda da bu şekilde galibiyetler almalı. İşi kolay olmayacak gibi görünüyor olsa da imkansız değil. Çünkü karşı takımda yer alan rakiplerinin çoğunda sakatlık ya da başka problemler var. Vitor Pereira bu durumları düzgün bir şekilde değerlendirebilirse sezonu kazanabilir" ifadelerini kullanıldı.

Transferlerin geç olmasına rağmen yine de iyi bir başlangıç ile ön plana çıkan Fenerbahçe Sivas ve Başakşehir maçlarında puan kaybetmesine karşın hızlı bir şekilde toparlanarak üst üste 2 maç kazandı ve rakiplerinin puan kaybı yaşaması ile birlikte liderlik koltuğuna oturmayı başardı. Puan kayıpları sonrasında kısa süreli bir gerginlik ortaya çıksa da Fenerbahçeliler şu an liderliğin keyfini sürüyor.