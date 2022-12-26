Motosikletçi Can Öncü yeni yılda dünya şampiyonluğunu hedefliyor

Muhteşem milli motosikletçi Can Öncü, sponsorları Red Bull tarafından düzenlenen bir programa katılmak için geldiği Antalya'da 2022'deki başarılarını anlattı ve 2023 sezonu için şampiyonluk hedeflerini belirledi.

Sezonun ilk yarışlarının bir hayal kırıklığı olduğunu kabul eden milli sporcu, sezonun son bölümünde anka kuşu gibi küllerinden yükselerek galip geldiklerini açıkladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'ndaki çalkantılı yolculuğunu değerlendiren Öncü, "İlk yarışlar çok iyi değildi ama ilk aradan sonra olağanüstü bir geri dönüş yapmayı başardık. Takımımızın ikinci yarıştaki performansından gurur duyuyorum. 2022'de dünya üçüncüsü olduğum için daha da gururluyum. 2023'te dünya şampiyonu olacağımdan eminim; meydan okumaya fazlasıyla hazırım ve elimden geleni yapacağım. herşey."

Hedefi doğrultusunda ilk denemelere önümüzdeki haftalarda başlayacaklarını belirten milli motosikletçi, Kenan Sofuoğlu'nun dünya şampiyonluğunu elde ettiği takımda aynı model motosikletle yarıştığına dikkat çekti.

"Dünya şampiyonluğu için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Kenan abinin kazanmasından bu yana uzun bir aradan sonra aynı takımla seneye şampiyon olmak en büyük hayalim. Bu yüzden kendimi geliştireceğim."

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar'dan Kenan Sofuoğlu'nun tavsiyesi üzerine sezon öncesi antrenman olarak yazın inşaat ve çay bahçesinde çalıştığını sözlerine ekleyen, bunun kendisine fayda sağladığını vurguladı.

Daha sık podyuma çıkma başarısına dikkat çeken 19 yaşındaki sporcu, "Sezonun ikinci yarısında hemen hemen her yarışta podyuma çıkmamın doğrudan özverili çalışmamın bir sonucu olduğunu düşünüyorum. bağlılık. Motor sporlarına olan tutkumun ve şimdi her zamankinden daha fazla değer verdiğim işimin derinliğini takdir etmeye geldim. Yeni keşfedilen bir coşkuyla, yeteneğimden en iyi şekilde yararlanmak için daha da çok çalışıyorum. olağanüstü bir yolculuk ve önümüzdeki yıllarda gelişmeye ve büyümeye devam edeceğime eminim."

Öncü, her hedefin başarılması yadsınamaz bir şekilde zorlayıcı olduğunu, ancak en yüksek başarı seviyelerine ulaşmak için istenen hedefe ulaşılabileceğine inanmanın gerekli olduğunu kabul etti.